Santiago Creel Miranda y Xóchitl Gálvez Ruiz, Diputado federal y Senadora por el PAN, respectivamente, se registraron, como aspirantes para ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, en el Frente Amplío por México, donde participan PRI, PAN y PRD.

“Soy un hombre de palabra, eso me tiene aquí para ser el primero en registrarme ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. No vengo solo, vengo con el impulso y la fuerza de la gente que quiere rescatar a México. Mi compromiso se mantiene firme con todas las familias del país”, escribió Creel Miranda, en Twitter.

“Listo mi registro ante el Comité Organizador para ser la responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico. Estoy convencida que #MéxicoMereceMás. #XóchitlVa”, tuiteó, por su parte, Gálvez Ruiz. Ambos anexaron fotografías.

Creel Miranda fue el primero de los aspirantes en apuntarse ante la Comisión Organizadora, en la llamada Torre Azul de Paseo de la Reforma, frente a la sede del Senado. Acompañado de su esposa Paulina Velasco Salcido, llamó a la unidad en el proceso interno de selección de la oposición y pidió que fuera una contienda limpia, no de “patadas”.

“Les tengo respeto [a los aspirantes] y desde luego reconocimiento a sus trayectorias, todos ellos aportan talento y tienen virtudes y lo que requiere el Frente es la conjugación de esos talentos y esas virtudes y que lo hagamos en unidad, por supuesto que vamos a competir”, dijo.

“Por supuesto que vamos a contrastar ideas, pero todos tenemos que tener presente que hay un valor superior que se llama México. Entonces todo lo que tenemos que hacer durante los próximos 60 días es cuidar el consenso, cuidar la unidad, cuidar al Frente”, agregó.

“Vamos a hacer que el día de hoy sea histórico”, declaró tras recibir su constancia de manos de Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión Organizadora del proceso interno del Frente Amplio por México.

Santiago Creel descartó que Xóchitl Gálvez sea la elegida para la candidatura presidencial por parte de la oposición, y aseguró que él sería el próximo Presidente de México.

“Aquí el dedito del Presidente [Andrés Manuel López Obrador] se va a la basura, aquí no sirve, aquí somos demócratas, allá es autoritario, él le dio la espalda a la democracia es un traidor a la democracia, y por tanto, un traidor a México, aquí somos leales a la democracia, leales a México y quien decide es la gente, es el pueblo”, expuso a representantes de medios de comunicación, antes de su registro.

“El día de hoy le decimos adiós a Andrés, bienvenida a la ciudadanas y los ciudadanos libres, que quieren un México mejor, un México distinto, un México de construcción y no de destrucción, un México unido y no confrontado, un México que se reconcilie, un México que reconstruya sus instituciones, y un México que recupere el Estado de Derecho y el orden constitucional”, aseveró.

“A Xóchitl le tengo reconocimiento, le tengo aprecio y además es mi amiga, me da mucho gusto que esté participando [...] y a todos los que han tenido a bien inscribirse, los invito a que demostremos que somos mucho mejor que los de enfrente, a qué demostremos que nuestro amor a México es superior que nuestros intereses personales, que promovamos la unidad y no la división, que hagamos una contienda limpia y no de patadas debajo de la mesa como lo hacen los de enfrente”, concluyó.

Xóchitl Gálvez Ruiz también se registró como aspirante a ser la Responsable Nacional para la construcción del Frente Amplio por México, es decir, la candidata presidencial de oposición para las elecciones de 2024.