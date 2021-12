Santiago Nieto será asesor financiero del Gobierno de Nayarit

El gobernador de Nayarit , Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció, este lunes 27 de diciembre, la incorporación, como asesor , de Santiago Nieto Castillo , ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ).

En 2006 fue electo diputado federal por representación proporcional a la LX Legislatura. El 5 de abril del 2008 solicitó licencia. El 24 de mayo de ese mismo año fue registrado como candidato de la Coalición “Juntos por el Bien de Todos” formada por el PRD y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a presidente municipal de Tepic, pero volvió a perder contra el PRI.

El pasado 6 de junio, Navarro Quintero compitió como candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformad por los partidos Morena PT, PVEM, y Partido Nuevo Alianza, ganando con 53.5 por ciento de los votos, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

NIETO CASTILLO PRESENTARÁ DECLARACIÓN ANTE SFP; NIEGA PLEITO CON GERTZ MANERO

El pasado 9 de diciembre, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF, informó que se acercó al Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para decirle que presentará su declaración de conclusión de su anterior cargo. Además, negó que tenga un enfrentamiento con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

El ex funcionario federal explicó que en dicha declaración están considerados los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tiene con su esposa, Carla Humphrey Jordan -actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)-, en forma mancomunada.

“Como dijo el presidente [Andrés Manuel] López Obrador es importante, primero, dar la cara, y actuar en congruencia de los principios de la Cuarta Transformación. Me he puesto hoy en contacto con el Secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión de encargo”, indicó Nieto Castillo.

“Ahí se encuentran contemplados, como están desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada “, detalló el ex titular de la UIF, en la sede del Senado, después de asistir a un foro en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

Además, Nieto Castillo aclaró que dicha declaración ya la había reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “¿Está limpio”, cuestionó un reportero al ex funcionario federal. “Evidentemente sí, respondió”, el ex titular de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nieto Castillo fue invitado al foro por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara alta. Ocupó un lugar en la primera fila del salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al lado de Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

“Cuando tomó posesión de la UIF [Nieto Castillo] hizo su declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales y nos falta la declaración final. Los tiempos de ley terminan el 7 de enero. Tenemos que esperar nosotros la declaración final, y el proceso de evolución es comparar lo que entregó con lo que termina”, dijo, por su parte, el titular de la SFP, también invitado como ponente al foro en el Senado.

AMLO SUGIERE A SFP QUE INDAGUE BIENES DE SANTIAGO NIETO

Ayer miércoles 8 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el incremento patrimonial inmobiliario de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Usted ha criticado a los funcionarios que asumen un cargo compra en casa, autos, hasta cambiar de colonia, en este sentido es criticable también que haya hecho esto Santiago Nieto, que en dos años de acción haya acumulado bienes por 40 millones de pesos”, cuestionó un reportero del diario Reforma al mandatario nacional.

“Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. A mi me genera sospechas, no es por ti, sino por los dueños de tu periódico”, respondió el político tabasqueño.

“Me genera siempre muchos respecto a lo que publiqué el Reforma, porque es un medio del conservadurismo, que siempre tienen el propósito de atacarlo, era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari, lo he dicho, pero además es evidente, te voy a poner un caso”, abundó el presidente.

“Hablando de noticias o mentira que se cometen porque se llevan a cabo en los medios, todo el mundo sabes y no es un asunto de vanidad, es nada más dar a conocer un asunto político, además es normal, el día con los editorializar del Reforma empiezan hablar bien de mí, me va a preocupar”, ironizó López Obrador.

“Porque es un periódico, repito, conservador, que defiende al régimen de corrupción que prevalecía, entonces a todos les consta de que las encuestas, hasta bueno, el otro periódico contrario nosotros, El Universal y cualquier encuesta, Mitofsky, las encuestas de extranjeras, me dan una aceptación del orden del 70 por ciento, 68 o 70”, insistió el mandatario nacional.

“Publicó el Reforma una encuesta de una semana, creo que traigo el 56 por ciento, una encuesta cuchareada, entonces, ese es el Reforma, mienten un día si y el otro también. También usan la cuchara para quitar y poner levadura a lo que ellos quieran proyectar, vean las encuestas, usan mucho la levadura y la cuchara, pero en general”, acusó López Obrador.

El pasado 6 de diciembre, el periódico Reforma dio a conocer una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien adquirió en 25 meses, un total cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos.

La investigación fue firmada por el periodista Roberto Zamarripa de la Peña, en torno a una denuncia anónima presentada en la FGR el pasado 2 de diciembre, en contra de Nieto Castillo, quien siendo titular de la UIF, acumuló durante 25 meses, un total de cuatro propiedades y un automóvil por valor de 40 millones de pesos.

Según el citado rotativo, entre el 2019 y el 2020, Nieto Castillo compró una casa valuada en 24 millones de pesos y ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Otra en Querétaro por 1.6 millones de pesos. Así como un departamento en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, con valor de 8 millones 200 mil pesos. También adquirió un automóvil marca Audi, con un valor de medio millón de pesos.

En el caso de la casa ubicada en la Ciudad de México, el ex funcionario federal señaló que fue adquirida mediante un crédito hipotecario suscrito entre él y su ahora esposa, Carla Humphrey Jordan, actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, el rotativo indica que el vendedor del inmueble declaró haber recibido un pago de 28 millones 500 mil pesos, un 19 por ciento más de lo que confirmó públicamente la pareja. Respecto a la obtención del crédito, Nieto Castillo aseguró que el banco consideró sus ingresos como funcionario público.

Así como los obtenidos por sus actividades académicas, las recibidas como abogado litigante y consultor, así como contratos de arrendamiento y regalías como autor. Además, el ex titular de la UIF Mencionó que dichos ingresos fueron reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).