Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio positivo a COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de la Secretaría de Hacienda señaló que se encuentra asintomático y se mantendrá en aislamiento.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positico a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la UIF. He informado al presidente López Obrador”, escribió.

La mañana de este jueves, Santiago Nieto estuvo en una entrevista presencial con la periodista Adela Micha.