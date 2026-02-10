Sarampión deja 28 muertes en México; confirman primer deceso en Ciudad de México

La Secretaría de Salud reportó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, con lo que sumaron 28 defunciones asociadas a este brote en territorio nacional desde 2025, de acuerdo con el informe diario sobre la evolución de la enfermedad.

La autoridad sanitaria federal detalló que los contagios continuaron en incremento en todas las entidades federativas, con predominio en estados con rezagos de vacunación infantil y refuerzos en adolescentes y adultos jóvenes.

Según el corte epidemiológico al 9 de febrero de 2026, México acumuló 8 mil 899 casos confirmados de sarampión, de los cuales 2 mil 467 se registraron entre el 1 de enero y esa fecha, mientras que la Secretaría de Salud también documentó 6 mil 682 casos probables en análisis.

En la distribución por entidad, Jalisco concentró mil 432 contagios confirmados, seguido de Chiapas con 250, mientras que la Ciudad de México reportó 138 casos confirmados y 445 probables, de acuerdo con la misma dependencia federal.

En el caso específico de la CDMX, la Secretaría de Salud federal informó que la primera persona fallecida por sarampión en la Ciudad de México se sumó a un total de 28 mexicanos muertos por esta enfermedad, cifra acumulada desde el inicio del brote en 2025.

De acuerdo con los datos difundidos el 10 de febrero de 2026, el País registró 8 mil 899 casos confirmados, de los cuales 234 correspondieron a la Ciudad de México, y en las últimas 72 horas se identificaron 68 nuevos contagios a nivel nacional.

La dependencia federal señaló que el incremento de contagios afectó principalmente a personas sin el esquema completo de vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis, así como a grupos con acceso limitado a servicios de salud.

En todas las entidades federativas los casos siguieron en aumento, lo que motivó llamados reiterados a la población para acudir a las unidades médicas a completar o iniciar su esquema de inmunización, particularmente en niñas y niños en edad preescolar.

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta respecto a la baja cobertura de vacunación contra el sarampión en México durante el último año del sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial en la aplicación de la segunda dosis del biológico en población infantil.

El organismo regional advirtió que los niveles de inmunización se mantuvieron por debajo de los estándares recomendados, lo que incrementó el riesgo de brotes de sarampión y de transmisión comunitaria sostenida en diversos países de la región.

Las autoridades sanitarias federales y de la Ciudad de México anunciaron el reforzamiento de las jornadas de aplicación de la vacuna triple viral en centros de salud y brigadas comunitarias, con énfasis en municipios y alcaldías con mayores rezagos en coberturas.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación oportuna constituye la principal herramienta para contener la propagación del sarampión y reducir la mortalidad asociada al brote que se desarrolló en el país entre 2025 y 2026.