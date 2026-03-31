Sarampión en México: suman 17.2 millones de vacunas aplicadas y 35 defunciones; casos van a la baja, dice Salud

Eduardo Clark García, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, afirmó que la transmisión del sarampión está a la baja en cada una de las 32 entidades federativas.

Clark García precisó que se han suministrado 17.2 millones de vacunas desde el pasado 12 de febrero y que por esta razón la transmisión de dicho virus ya no se ha propagado.

De acuerdo con el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), del 1 de enero de 2025 hasta hoy, se han notificado 36 mil 477 casos probables, de los cuales se han confirmado a sarampión 14 mil 869 casos y se han registrado 35 defunciones.

“Esto es una buena noticia, si bien todavía hay que mantener la guardia alta seguir vacunándonos hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja ya por lo menos 4 semanas”.

“La estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunar, es la medida más eficiente, la medida más segura que funciona para que el sarampión no se propague”, señaló.

Añadió que se han intensificado las jornadas de vacunación en comunidades con menor cobertura, ampliado horarios en centros de salud y desplegado brigadas móviles para acercar las vacunas a quienes más lo necesitan.

“Este esfuerzo ha permitido elevar los niveles de inmunización y, con ello, disminuir los brotes activos. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y mientras exista en otras partes del mundo, siempre habrá el riesgo de reintroducción”, indicó.

Hizo un llamado para acudir a vacunarse, revisar cartillas y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

El funcionario comentó que la meta para suministrar las dosis es 25 millones de personas.



Defunciones en México por sarampión

El brote de sarampión ha dejado hasta el momento un saldo acumulado de 35 defunciones distribuidas en 10 entidades y casos confirmados durante el periodo 2025-2026.

A través del informe técnico, las autoridades sanitarias indicaron que el estado de Chihuahua concentró 21 de los 35 decesos registrados durante el brote.

En ese sentido, la Secretaría de Salud federal anunció una estrategia prioritaria de vacunación contra la enfermedad en 11 entidades del país, donde la tasa de casos asciende a 1 por cada 100 mil habitantes.

El subsecretario explicó que dicha estrategia consiste en que cualquier persona de 13 a 49 años que no esté vacunada, que no recuerde haberlo hecho o que no haya completado su esquema, acuda a inmunizarse.

El Gobierno federal dio a conocer un nuevo sitio web para consultar la ubicación y horario de atención de más de 21 mil centros de vacunación contra el sarampión, como parte de la estrategia nacional para atender el incremento de casos.

Se trata de la página dondemevacuno.salud.gob.mx/. Para utilizarla, solo debes ingresar al enlace, colocar el estado en el que vives, el municipio y el grupo de edad al que perteneces.

Una vez que introduzcas tus datos, el sitio automáticamente completará el campo del tipo de vacuna que requieres y te mostrará todas las ubicaciones en las que podrás protegerte contra el sarampión.