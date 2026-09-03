SAT bloquea facturación a 2 mil 205 empresas por huachicol

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló la emisión de facturas a 2 mil 205 empresas que vendían combustible de manera ilegal.

En un escueto comunicado, la dependencia indicó que las facturas de las empresas no se emitirán dentro del periodo de octubre de 2024 a agosto de 2026.

“De octubre de 2024 a agosto de 2026, se canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal”, recalcó.

Dicha medida forma parte de las acciones que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó para combatir el contrabando y las prácticas de evasión y elusión fiscal relacionadas con la comercialización de combustibles.

Bloquea operaciones de importación irregular

En ese contexto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que bloqueó 159 operaciones de importación irregular de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal entre el 1 de septiembre del 2025 y 30 de junio de este año.

En el rubro de “Combate al Comercio Ilegal de Hidrocarburos”, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno presentado al Congreso de la Unión, a través de las Mesas de Paz se logró la coordinación entre la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y Pemex en tareas enfocadas en fortalecer la estrategia nacional de combate al comercio ilícito de petrolíferos, sobre todo gasolinas y diésel, mediante esquemas como la trazabilidad, control fiscal, seguridad y monitoreo tecnológico en toda la cadena de suministro.

Las acciones de verificación y vigilancia realizadas permitieron efectuar más de 8 mil revisiones, cancelar mil 979 sellos digitales, imponer 5 mil 888 multas, bloquear 159 operaciones de importación irregulares e iniciar 118 casos penales.

El informe añade que, como resultado de la estrategia integral de combate al mercado ilícito de combustibles, se aseguraron 1,938 tomas clandestinas, así como 96 autotanques, 91 ferrotanques, 81 tractocamiones, 30 remolques, 505 vehículos ligeros y camionetas, y un buque, utilizados para actividades ilegales, y se concretaron 77 detenciones vinculadas con estos delitos.

En el caso de las 32 aduanas, las Fuerzas Armadas realizaron tareas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal en los recintos portuarios del país.

Del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, 2 mil 663 efectivos llevaron a cabo diversas acciones para garantizar la seguridad en este sector estratégico, aplicando protocolos permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior lo que permitió obtener los siguientes resultados:

Detención de 369 personas y el aseguramiento de 141 armas, 141 mil 841 cartuchos, 899 cargadores, 419 vehículos, 839 mil 540 pesos mexicanos, 3 millones 50 mil 491 dólares estadounidenses, 36.2 kilogramos de marihuana, 133.8 kilogramos de cocaína, 109.6 kilogramos de metanfetamina, 737 mil 300 litros de hidrocarburo y 6.7 litros de precursores químicos.

Respecto al robo de hidrocarburos, detalla que se logró detener y vincular a proceso a 76 personas en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Querétaro; se localizaron 963 tomas clandestinas en seis entidades federativas, lo que permitió asegurar 20 millones 389 mil 993 litros de hidrocarburo, un millón 558 mil 192 litros de gasolina, un millón 175 mil litros de combustible, 77 mil 889 litros de diésel y 653 mil 146 kilogramos de gas LP.

En el caso específico de Guanajuato, se aseguraron 50 centros de acopio y 63 unidades, mientras que en Querétaro fueron decomisados 68 vehículos y nueve inmuebles.