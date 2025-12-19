$!SAT cobrará $51 mil millones a Grupo Salinas en enero de 2026

Antonio Martínez Dagnino, director del Servicio de Administración Tributaria, informó que Grupo Salinas deberá pagar 51 mil millones de pesos durante enero de 2026.

La medida responde a diversos adeudos fiscales y a la omisión en el pago de impuestos que el conglomerado empresarial mantenía pendientes con el fisco federal.

Según Martínez Dagnino, el requerimiento de cobro se ejecutará conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación tras la resolución definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El organismo judicial desechó los últimos recursos legales interpuestos por la empresa, con lo cual se confirmaron las sentencias previas dictadas por el Tribunal Colegiado de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La información se dio a conocer durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo atestiguó el reporte técnico donde se especificó que, una vez agotadas todas las instancias de impugnación y defensa jurídica, la autoridad fiscal posee la obligación legal de proceder con el cobro de los créditos fiscales adeudados.