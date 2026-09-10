SAT ofrece a Mipymes pagar 7%de IVA sin contabilidad

El Servicio de Administración Tributaria ofreció a las micro y pequeñas empresas un paquete de facilidades para pagar impuestos, elevar los límites de ingresos que permiten permanecer en el régimen simplificado y reducir trámites a partir de 2027, luego de recibir quejas del sector por los costos y la carga administrativa que representa el cumplimiento fiscal.

El anuncio se realizó este 10 de septiembre durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, informó que las medidas forman parte del Paquete Económico enviado al Congreso de la Unión y que, de ser aprobadas, beneficiarían tanto a personas físicas y micronegocios como a pequeñas empresas.

El cambio de mayor alcance consistirá en la opción de pagar una tasa directa de 7 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, con lo que los contribuyentes evitarán la contabilidad que actualmente deben realizar para calcular el impuesto acreditable.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el esquema será voluntario y que quienes prefieran mantener el mecanismo vigente podrán hacerlo.

“Las pequeñas empresas, lo que nos dijeron es que tardan mucho en hacer toda la contabilidad para la recuperación de ese IVA, entonces Antonio, el SAT, lo que les propone es: si quieren seguir con ese régimen, ahorita está muy bien, pero si no hay una opción: paguen 7 por ciento de IVA y ya”, señaló.

Explicó que el 7 por ciento corresponde al promedio de lo que esos negocios terminan pagando una vez descontado el IVA acreditable.

“Entonces la opción es muy buena porque deciden: si ustedes quieren pagar el 7 por ciento y ya no hacen ninguna contabilidad adicional o se quedan como antes, pagan el IVA y luego hacen la contabilidad para la recuperación”, agregó.

Respecto a los umbrales de ingreso, Martínez Dagnino detalló que el límite para personas físicas y micronegocios pasará de 3.5 a 5 millones de pesos anuales, mientras que el correspondiente a las pequeñas empresas se elevará de 35 a 50 millones de pesos anuales.

Para los productores del sector primario, el ingreso exento del Impuesto Sobre la Renta aumentará de 900 mil pesos a un millón de pesos.

“Se aumenta el límite de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos y, en específico para el sector primario, se va a incrementar el ingreso exento de Impuesto Sobre la Renta. Hoy en día está en 900 mil, va a pasar a un millón de pesos”, informó.

Entre las modificaciones también figura la posibilidad de que las personas físicas cubran el ISR cada tres meses, en lugar de hacerlo de forma mensual.

Quienes registren pagos pendientes podrán liquidarlos a plazos sin ser expulsados del régimen simplificado.

La propuesta enviada al Congreso de la Unión incorpora además el pago del ISR y el IVA en una sola declaración.

Las pequeñas empresas podrán deducir con mayor rapidez inversiones como equipo de cómputo y automóviles, según expuso el titular del SAT.

Sheinbaum Pardo informó que las medidas se diseñaron después de reuniones con distintas cámaras empresariales, entre ellas la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, cuyos integrantes expusieron al Gobierno federal las dificultades y los costos que enfrentan los negocios de menor tamaño para cumplir con los trámites vigentes.

“Hicieron varias solicitudes, por los trámites largos, engorrosos, costos que representan para las micro pequeñas. Todo lo que vamos a presentar el día de hoy son facilidades”, afirmó.

El régimen destinado a personas físicas y micronegocios reúne actualmente a 4 millones 178 mil 276 contribuyentes, mientras que el esquema correspondiente a empresas suma 254 mil 278. Martínez Dagnino estimó que, con los nuevos límites y facilidades, otros 1.6 millones de contribuyentes podrían incorporarse a ambos regímenes.

La aplicación de las medidas quedará sujeta a la aprobación del Paquete Económico por parte del Congreso de la Unión, y su entrada en vigor está prevista para 2027.