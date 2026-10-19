SAT revoca permiso a proveedores de comprobantes fiscales digitales ligados a factureras

Como parte del combate a las llamadas factureras, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que se revocó la autorización de siete proveedores de certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs), que realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

La secretaría informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una auditoría a los proveedores de certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) y detectó siete que realizaban operaciones con empresas factureras, por lo que la autoridad fiscal revocó la autorización a cinco.

1. Facturadorelectronico.com

2. DigiFact

3. FactureYa

4. EdiFactMX

5. Comercio Digital

Los proveedores de certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) son empresas autorizadas por el Estado para coadyuvar en la certificación de las facturas que se emiten por los contribuyentes en las actividades comerciales que realizan.

La Secretaría aseguró en un comunicado que se encuentra en curso el proceso administrativo para revocar la autorización de dos proveedores más. Detalló que los siete proveedores validan aproximadamente el 20.53 por ciento de la facturación nacional.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará realizando acciones de supervisión en el ámbito de su competencia y continuará los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal”.

“Así como las acciones para prevenir y sancionar las operaciones fiscales simuladas (factureras), coadyuvando en el combate que realiza el Estado mexicano contra la evasión fiscal a fin de lograr una adecuada recaudación y distribución de los recursos en beneficio del pueblo de México”, agregó.



Gobierno de Sheinbaum refuerza combate a factureras

La reforma al Código Fiscal de la Federación, que fue aprobada por el Congreso e impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, busca combatir la evasión de impuestos y a las empresas factureras.

Con dicha reforma se estableció que los comprobantes fiscales digitales (CFDIs), con los que los contribuyentes en México comprueban ante las autoridades fiscales operaciones como transacciones de bienes, servicios o ingresos, deben “amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”.

En ese sentido, los contribuyentes que emiten y reciben CFDIs deberán comprobar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la “materialidad” de sus operaciones, cuando les sea requerido, es decir, acreditar la existencia de servicios y bienes recibidos, como servicios legales, gastos médicos, obras, materiales, etcétera; de lo contrario, podrían ser sancionados.

Los CFDIs son documentos electrónicos obligatorios para facturar en México. Desde el 2011, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige su uso para todas las operaciones comerciales formales, con la finalidad de dar validez fiscal y legal a transacciones de bienes y servicios.