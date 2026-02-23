SAT y bancos suspenden operaciones en varios estados, tras muerte de ‘El Mencho’

El Servicio de Administración Tributaria suspendió este 23 de febrero las actividades en varias de sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, mientras que más de una docena de instituciones bancarias cerraron preventivamente sus sucursales en esas y otras entidades del País, todo ello como consecuencia de la ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida el 22 de febrero.

La autoridad fiscal informó que las citas presenciales confirmadas para trámites en los establecimientos clausurados serán reprogramadas una vez que se reanude la atención, y solicitó a los contribuyentes mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

En Jalisco, los puntos del SAT cerrados incluyeron las Oficinas Desconcentradas Jalisco 1, Jalisco 2 y Jalisco 3, con sede en Guadalajara y Zapopan respectivamente, así como los MST de Puerto Vallarta, Ocotlán, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno.

En Michoacán cerraron la Oficina Desconcentrada Michoacán 1, con sede en Morelia, y los MST de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

En Nayarit se suspendieron actividades únicamente en la Oficina Desconcentrada Nayarit 1, con sede en Tepic, y en Colima cerró el MST de Manzanillo.

La respuesta del sistema bancario fue igualmente amplia.

BBVA México, el banco de mayor tamaño en el país, cerró la totalidad de sus sucursales en Jalisco, con evaluación de cierre en algunas oficinas de Colima, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas.

Banamex suspendió operaciones en todas sus instalaciones en Jalisco y en Michoacán, así como en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, en Nayarit.

HSBC México cerró sus sucursales y módulos en Jalisco y en Bucerías, Nayarit, mientras que en Michoacán, Guanajuato, Colima, San Martín Texmelucan en Puebla y Calpulalpan en Tlaxcala, la atención inició a partir de las 11:00 horas.

Banco Santander México suspendió operaciones en la totalidad de sus sucursales en Jalisco, así como en Colima y en puntos de Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

Scotiabank anunció el cierre de sus sucursales en Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit, con apertura escalonada en Guanajuato a partir de las 11:00 horas.

Banorte cerró en Jalisco y Michoacán, y en los estados de Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio inició a las 11:00 horas.

Banco del Bajío (BanBajío) suspendió actividades en Jalisco, Nayarit y Colima.

Banregio cerró en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y la zona norte de Tamaulipas.

Grupo Coppel, que incluye las tiendas Coppel y BanCoppel, mantuvo sus establecimientos cerrados en Jalisco hasta nuevo aviso, al igual que las tiendas Elektra y las unidades de Banco Azteca en zonas de alta tensión, según informó Grupo Salinas. Caja Popular Mexicana suspendió operaciones en más de 120 sucursales distribuidas en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

Banco Mifel cerró sus sucursales hasta que las condiciones se normalizaran en Jalisco, y Actinver anunció el cierre de diez oficinas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

La Asociación de Bancos de México informó que se encontraba evaluando las afectaciones y que mantenía coordinación con las autoridades para dimensionar los riesgos en la red de sucursales del País.

Todas las instituciones recomendaron a sus clientes privilegiar el uso de la banca digital y cajeros automáticos mientras se normalizaba la situación.

El contexto que motivó estas medidas fue el operativo federal ejecutado el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional capturaron a Oseguera Cervantes.

Durante el operativo, integrantes del CJNG agredieron al personal militar; al repeler la agresión, cuatro miembros del grupo delictivo murieron en el lugar y tres más, entre ellos “El Mencho”, resultaron heridos de gravedad y fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

Otros dos integrantes del cártel fueron detenidos y se aseguró diverso armamento, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Tres elementos militares resultaron heridos durante el enfrentamiento.

La muerte del capo desencadenó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales en varias entidades.

Al menos 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron incendiadas, así como 69 tiendas de la cadena OXXO.