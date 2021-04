Satisfacer sed de sangre haría daño a democracia y Poder Judicial: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), reconoció que la reforma al Poder Judicial de la Federación ha sido opacada por la inclusión de un artículo transitorio.

“Dicho precepto no formó parte del proyecto elaborado por el Poder Judicial y fue una adición de último minuto, cuya constitucionalidad ha sido ampliamente puesta en duda”, indicó Zaldívar Lelo de Larrea, en un artículo publicado en el diario Milenio.

“Desde su inclusión en la minuta del Senado, se desató una ola de pronunciamientos que exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación. El último reducto de institucionalidad -afirmaban- dependía de que yo saliera a descalificar a los otros poderes”, agregó el ministro.

“Pero en una democracia constitucional los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia constitución establece para su defensa. Entrar en confrontación política, en el momento histórico que vivimos, limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial, que es la de asegurar la fortaleza institucional necesaria para que los jueces y juezas de este país sean libres de hacer su trabajo con independencia y autonomía”, abundó el presidente de la SCJN.

“Actuar al margen de los cauces constitucionales y satisfacer la sed de sangre de quienes ven en mí un instrumento de la política partidista haría un daño a la democracia y al Poder Judicial, que muchos no han dimensionado. Si mi principal preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados”, señaló el ministro.

“Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional. Pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi deber y responsabilidad como juez constitucional y como Presidente de la Suprema Corte”, agregó el también presidente de la SCJN.

“Seguramente me hubiera ahorrado los insultos y las sentencias irrevocables que me condenaban a la ignominia; quizá me hubiera cubierto de gloria saliendo a emitir condenas anticipadas. Pero hacerlo antes de la conclusión del procedimiento legislativo hubiera implicado interferir en la deliberación parlamentaria, frente a la cual los jueces debemos permanecer neutrales. Hacerlo ahora, implicaría adelantar mi criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte”, adelantó.

“Es paradójico que quienes aducen que el orden constitucional ha sido subvertido, a la vez afirmen que la vía para remediarlo deba ser la confrontación política. No es así. Si el orden constitucional ha sido subvertido, tenemos un tribunal constitucional que desde hace un cuarto de siglo ha contribuido de manera decisiva a la construcción de nuestra institucionalidad”, afirmó Zaldívar Lelo de Larrea.

“Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que actuará con total imparcialidad, responsabilidad, diligencia y seriedad. Tenemos un tribunal constitucional que hablará a través de un fallo que deberá ser respetado. De eso va la democracia. Y de mantener la imparcialidad para que los controles sean legítimos, de eso va ser juez constitucional”, finalizó el ministro.

SI NO LES GUSTA, QUE SE INCONFORMEN EN PODER JUDICIAL, DICE AMLO RESPECTO A #LEYZALDÍVAR

El pasado 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes estén en contra de la la ampliación de dos años del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pueden recurrir al Poder Judicial para inconformarse.

“Y bueno, si se aprueba esa reforma al Poder Judicial, si se aprueba el día de hoy, pues todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial, declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo que es mantener el statu quo”, expresó el mandatario nacional.

“Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que, si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“Porque desgraciadamente está muy mal el Poder Judicial, como estaba el Ejecutivo, muchos años de predominio de un grupo que tenía tomados los poderes, era una República simulada la que existía porque los poderes no formales eran los que mandaban y dominaban, eran los poderes reales los que mandaban en el poder ejecutivo en los que mandaban en el poder judicial, porque tenía cooptados a todos los funcionarios. En el caso del poder judicial, a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros”, criticó el político tabasqueño.

“Hacen falta las reformas, hace falta transformar y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo, porque existen los del partido conservador que dominan, entonces quiénes son los opositores, pues los conservadores, los del partido conservador, lo que antes dominaban, eran los dueños del poder. El Gobierno estaba al servicio de una minoría, sigue estando, pues ahora hay un juez que otorga amparos a empresas extranjeras que abusaban de contratos leoninos en materia de electricidad”, acusó López Obrador.

Ese mismo día, con 262 votos a favor -de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, 182 en contra y 7 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, en lo particular, la ampliación de dos años del mandato del ministro presidente de la SCJN y del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Ante ello, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez consideró que con los 167 votos en contra -de los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), y, Encuentro Social (PES)- del artículo transitorio para ampliar el mandato en la SCJN de Zaldívar Lelo de Larrea, se podría presentar una acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, el ministro emitió un comunicado, que compartió a través de su cuenta de la red social Twitter, en el que señaló que, “por respeto al procedimiento legislativo”, no había emitido pronunciamiento alguno, pero que a partir de la aprobación de la ampliación de su mandato en el Congreso de la Unión, estará atento, “primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”.