La saxofonista María Elena Ríos denunció que a cinco años de sobrevivir al ataque con ácido que sufrió presuntamente por órdenes de Juan Antonio Vera Carrizal, el ex diputado priista sigue intimidando a su familia, por lo que exigió justicia a las autoridades para que su caso no quede impune.

“Mi agresor me ha atacado en dos ocasiones y constantemente intimida a mi familia porque cuando hablamos de estas violencias, la familia que es el primer círculo o el entorno de la víctima directa es a la que intimidan, a la que amenazan porque lo que quieren es nuestro silencio, pero no lo van a tener, Juan Antonio Vera Carrizal no va tener mi silencio, si no lo ha tenido en cinco años jamás lo tendrá”, aseveró la víctima.

En un mensaje desde el Zócalo capitalino, donde se presentó con un pastel y una vela del número 5 en referencia a los años que han transcurrido de su ataque, la saxofonista advirtió que encontrará a sus agresores, pues será un ejemplo de justicia para las mujeres.

“Donde quiera que te encuentres Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Juan Antonio Carrizal, ¡Te voy a encontrar! ¡Vas a pagar! ¡Estarás en la cárcel! ¡Junto con las personas que me quisieron matar! Y será el ejemplo máximo de que las mujeres vamos a tener justicia en este país”, manifestó.

Recordó que a la hora que daba el mensaje, fue la misma cuando le arrojaron el ácido y pedía ayuda por las calles para ser atendida.

“Yo gritaba de dolor, a las 10 con 12. La ropa se quemó también y salí casi desnuda por la calle para pedir ayuda, mientras que mi mamá, también por las quemaduras que le generó el ácido iba corriendo detrás de uno de mis agresores. Pasaron cinco años y sigo sin tener justicia”, reclamó Ríos.

La saxofonista añadió que la vida continuó para todas las personas, pero para ella se quedó en ese instante.

“Lo único que pido es justicia, lo único que pido es continuar con mis 26 años porque yo me quedé en esos 26 años de edad y vi transcurrir a muchas personas, vi transcurrir el tiempo mientras yo me quedé encerrada. Solo pido justicia para que mis 26 años comiencen a correr, porque me quedé estancada en 26, solo pido justicia porque pido paz”, comentó.

Aseguró que se ha forjado a pesar del ataque, pues ahora busca que las autoridades encuentren a los agresores.

“Se te olvidó que el acero se forja a base de altas temperaturas y de muchos golpes y en eso me convertí: en acero. No me mataste y no me vas a callar porque justo en este septiembre se habla de la libertad, pero no de la libertad pasada, sino que debemos tener muy en cuenta la libertad de este presente”, agregó.

Asimismo, reiteró que los feminicidas buscan como obstaculizar a la justicia.

“Nosotras no somos como los feminicidas que a través del odio buscan invisibilizarnos y anularnos. Buscamos justicia. Nosotras las mujeres luchamos desde la alegría, porque esa alegría nos mantiene vivas, estamos vivas y esta alegría nos va a permitir que la exigencia de hoy sea la justicia de mañana”, señaló.