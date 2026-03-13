Schazarino continuará con su carrera militar: Ricardo Trevilla Trejo

La decisión que se tomó para relevar al General Óscar Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fue para no afectarle en su carrera militar, afirmó el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional.
En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrada en Colima, indicó que se consideró que era conveniente que Rentería Schazarino retomara su carrera dentro del Ejército.
El jueves, el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya confirmó a Noroeste el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública que se relacionaba sobre todo por el servicio militar de su titular, el General Óscar Rentería Schazarino.
“Desde que se designó al General Schazarino como Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, fue una selección basada en su trabajo, en su profesionalismo, en sus antecedentes dentro de toda su carrera militar”, asentó Trevilla Trejo.
“Ha hecho muy buen trabajo, se incrementó mucho la coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales, con los municipios, y también él está en activo y es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando”.
Ese es el motivo por el cual se consideró que es conveniente su relevo, apuntó, y adelantó que en la dependencia estatal también va a llegar una persona muy capaz, que fue propuesta al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.
El Secretario de la Defensa Nacional indicó que se propuso que en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa llegue también un militar en activo.
El General Schazarino, añadió, se va a incorporar en algunas actividades donde él pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad con su jerarquía y antigüedad en el Ejército.
“Y de esa manera va a poder obtener también las experiencias, los puntos necesarios para ascender y seguir con su carrera militar. Ese es el motivo”, asentó.
Sheinbaum Pardo destacó que es muy bueno el General Schazarino y su salida de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa no es por mal desempeño, sino sencillamente sino un cambio importante que tenía que darse.