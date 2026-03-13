Schazarino continuará con su carrera militar: Ricardo Trevilla Trejo

La decisión que se tomó para relevar al General Óscar Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fue para no afectarle en su carrera militar, afirmó el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional.

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrada en Colima, indicó que se consideró que era conveniente que Rentería Schazarino retomara su carrera dentro del Ejército.

El jueves, el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya confirmó a Noroeste el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública que se relacionaba sobre todo por el servicio militar de su titular, el General Óscar Rentería Schazarino.

“Desde que se designó al General Schazarino como Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, fue una selección basada en su trabajo, en su profesionalismo, en sus antecedentes dentro de toda su carrera militar”, asentó Trevilla Trejo.