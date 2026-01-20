SCJN analizará si resuelve reducción de condena a Mario Aburto por homicidio de Colosio

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé analizar este miércoles 21 de enero de 2026 si acepta resolver definitivamente la reducción de la pena impuesta a Mario Aburto Martínez por el homicidio del ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Los ministros votarán durante una sesión en la que decidirán si la Corte atrae el asunto mediante una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA).

En 2024, Aburto Martínez consiguió una resolución judicial en la que se determinó que su condena de 45 años de prisión fue impuesta erróneamente. Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) debió sustentar la acusación con base en el Código Penal de Baja California vigente en 1994, que establecía una pena máxima de 30 años de prisión. Este criterio se sustentó en que, al ser Colosio Murrieta únicamente un candidato presidencial y no un funcionario federal, no ostentaba cargo público alguno al momento de su muerte.

La resolución de octubre de 2023 abría la puerta a que Aburto Martínez obtuviera su libertad desde el 23 de marzo de 2024, el mismo día que se cumplirían 30 años del magnicidio. Sin embargo, la PGR impugnó la determinación y el caso escaló a la Suprema Corte. El 23 de octubre de 2024, la extinta Primera Sala de la SCJN revocó la sentencia del Tribunal Colegiado mediante una votación de tres votos a favor y dos en contra. La resolución ordenó reponer el procedimiento de amparo y notificar a los familiares de Colosio Murrieta para que se apersonaran en calidad de víctimas y manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Al tratarse de una SEFA, no existe proyecto de resolución previo. Los ministros solo deberán responder si la Corte atraerá o no el conocimiento del caso. Si el Pleno decide atraer el asunto, el Tribunal Colegiado deberá enviar el expediente original del amparo directo número 104/2021, el cual será turnado a alguno de los ministros para la elaboración del correspondiente proyecto de resolución. En caso de que la Corte resuelva no atraer el caso, el expediente será resuelto por el Tribunal Colegiado en Toluca.

La orden de reponer el amparo se sustentó en la necesidad de dar participación a los familiares de Colosio Murrieta como víctimas indirectas del homicidio. Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que representa legalmente a Aburto Martínez, afirmó que en ningún momento los familiares de Colosio Murrieta han acudido a informarse sobre el caso y los recursos presentados. Esto ocurre pese a que, desde la década de los noventa, la familia del ex candidato priista ha sido notificada de todos los trámites realizados en el proceso y ha tenido conocimiento de todos los recursos impuestos mediante los medios de comunicación.

La FGR solicitó previamente a la SCJN atraer el asunto antes de que el Tribunal Colegiado emitiera una nueva sentencia conforme a lo ordenado por la Primera Sala en octubre de 2024. Aburto Martínez se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato. La determinación de la Corte respecto a si acepta o no resolver el caso tendrá implicaciones trascendentales sobre los derechos procesales de las víctimas indirectas y la aplicación retrospectiva de códigos penales en delitos de gravedad política.