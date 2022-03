SCJN cancela sentencia que obligaba a Sergio Aguayo pagar $10 millones a Humberto Moreira

Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, este miércoles 16 de marzo, cancelar la sentencia impuesta al académico Sergio Aguayo Quezada, para pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira Valdés , ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador de Coahuila del 2005 al 2011.

“A juicio de esta Primera Sala, el discurso que en el caso dio pie a la acción de reparación por daño moral derivado del supuesto abuso de la libertad de expresión, es un discurso preponderantemente de opinión que se fundamenta en una base fáctica que, sin llegar a someterse a un límite de veracidad tan rígido como el que se aplica a divulgaciones de información meramente noticiosa, supera satisfactoriamente el estándar de sustento fáctico suficiente”, indica el fallo.

“Esta Primera Sala concluye que ninguna de las opiniones y ninguno de los calificativos expresados por el señor Aguayo, los cuales quedaron identificados en la primera parte de esta sección, están formulados sin fundamento; sino que, más bien, se plantean en forma de proposiciones, derivadas de hechos públicos y verificados, con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que fomentan la discusión y la formación de opinión de la audiencia”, agrega.

El fallo reitera, también, el criterio de la SCJN en el sentido de que no se puede exigir a los periodistas que solo difundan hechos reflejados en sentencias judiciales inapelables, ya que ello “equivaldría a la aniquilación del periodismo de investigación”.

El 29 de julio del 2020, la Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para revisar, como última instancia, la sentencia que ordena al académico Aguayo Quezada pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira Valdés.

Los cinco ministros aceptaron la solicitud planteada en enero del 2020 por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para atraer el caso, que tocaría resolver a un tribunal colegiado de circuito, ya que el propio ex Gobernador de Coahuila, es quien inicialmente pidió a la SCJN intervenir.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el amparo directo que Aguayo Quezada presentó en noviembre del 2019, para impugnar la sentencia condenatoria que dictó en su contra la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

El 28 de enero del 2020, Aguayo Quezada pagó 450 mil pesos como garantía, para que Francisco Castillo González, juez 16 de lo Civil de la Ciudad de México, no lo embargara por la cantidad de 10 millones de pesos, tras la demanda por daño moral que a finales de junio del 2016 realizó Moreira Valdés en contra del académico.

“La amenaza de embargo ha sido conjurada. Hace minutos transferí los 450 mil pesos exigidos como garantía. Con eso aplacaré (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira y la que parece ser una red de apoyo en el Poder Judicial de la CDMX. Gracias, muchas gracias, por tanta solidaridad”, informó y acusó Aguayo Quezada en su cuenta de la red social Twitter, en ese entonces.

Una semana antes, abogados de Moreira Valdés requirieron el cumplimiento de la sentencia, por lo que el juez Castillo González autorizó embargar propiedades de Aguayo Quezada, para que el académico cumpliera la condena dictada en su contra a principios de octubre del 2019, por el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del TSJCDMX, que lo encontró responsable de “daño moral” contra el ex Gobernador de Coahuila.

“Se condena a la parte demandada, Sergio Aguayo Quezada, a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su costa, en los diarios Reforma y el Siglo de Torreón, y Twitter personal del demandado, al ser en dichos medios y formatos donde se difundieron los hechos y opiniones que constituyeron la afectación del patrimonio moral del actor”, destacó la resolución unánime, ante la ponencia del magistrado José Huber Olea Contró, de dicho Juzgado, cuyos magistrados revocaron la sentencia que ya había ganado el académico.

Ante el fallo en contra, Aguayo Quezada anunció, en ese entonces, que interpondría un amparo directo ante la justicia federal, por lo que el litigio continúa.

“¿Coincidencia? Cada que informo de mis investigaciones sobre violencia criminal en Coahuila viene un riatazo de Humberto Moreira. Un magistrado de la Ciudad de México falla a favor del profesor y me condena a pagar 10 millones de pesos por haber publicado una opinión fundamentada”, dijo el politólogo en su cuenta de la red social Twitter.

El ex Gobernador de Coahuila aseguraba que el también articulista atentó en uno de sus escritos en contra su honor, vida privada e imagen, lesionando sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación, por lo que reclamaba una indemnización de 10 millones de pesos y una retractación pública.

La demanda fue presentada el 28 de junio del 2016 en el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del TSJCDMX, después de Aguayo Quezada escribió el artículo de opinión titulado ‘Hay que esperar’, que decía, entre otras cosas, que el ex mandatario estatal desprende un “hedor corruptor”.

Sin embargo, a finales de marzo, el mismo Juzgado notificó el fallo en el que determinó que Moreira Valdés no acreditó su acción.

“El demandado Sergio Aguayo Quezada, utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”, indicó Moreira Valdés en su demanda.

El artículo que motivó la demanda fue publicado el 20 de enero del 2016 en el diario de circulación nacional Reforma y en el rotativo local el Siglo Torreón, además de que el propio Aguayo Quezada reprodujo una parte de éste en su cuenta de Twitter, tras la detención de Moreira Valdés en España, en donde fue indagado por lavado de dinero, encarcelado una semana y liberado por falta de pruebas.

“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió Aguayo Quezada en su citado artículo.

Este párrafo fue subrayado en la demanda del ex Gobernador coahuilense, en la que se reproducía el artículo completo, al ser considerado por Moreira Valdés como la parte central en la que el articulista Aguayo Quezada afectaba su reputación.

“Aseveraciones que el demandado realizó con el único propósito de ofender, insultar, calumniar y propinar injurias en contra del suscrito, acreditándose así la malicia efectiva con el que se ha venido conduciendo en perjuicio directo e ilegal en contra del suscrito”, indicó el ex Gobernador de Coahuila.

En la demanda, Moreira Valdés sostenía que nunca ha sido condenado por delito alguno, que ha tenido a lo largo de su vida una trayectoria en el servicio público y que cuenta con tres Máster cursados en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Camilo José Cela, ambas de España.

“De lo anteriormente expuesto, su Señoría, puede percatarse que soy un apasionado de la comunicación libre, siempre dentro del marco legal y respetando en todo momento la ética de la profesión, las limitantes a la libertad de expresión en cuanto se contrapongan violando derechos de terceros, dedicándome al trabajo de manera diligente y eficaz, lo que me ha permitido llevar una vida honrada y decorosa, sin que a la fecha haya sido condenado por delito alguno”, aseguró.

A través de su cuenta de Twitter, Sergio Aguayo Quezada dio a conocer la demanda y se cuestionó: “¿por qué me eligió a mí cuando hubo muchos otros colegas que afirmaron lo mismo?”.

El académico explicó que la razón detrás de la demanda podría deberse a que como investigador del Colegio de México (COLMEX) dirigía un trabajo sobre la masacre de Allende, ocurrida en Coahuila en el 2011, donde el Cártel de Los Zetas desapareció a un número indeterminado de personas mientras Moreira Valdés gobernaba dicha entidad.

“Me deja la constatación de que los periodistas independientes y críticos en México estamos indefensos ante el poder, porque quienes tienen el poder lo utilizan para hostigarnos, atacarnos, difamarnos o asesinarnos, en algunos casos”, reflexionó Aguayo Quezada en una entrevista publicada por el diario Reforma.

En su caso, por ejemplo, indicó que en el primer año del juicio desembolsó más de 400 mil pesos a pesar de que el despacho de abogados que lo representó tomó el caso pro bono. Por ello consideró urgente que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos pueda asesorar legalmente a los periodistas que enfrentan alguna demanda de ese tipo.

ASÍ LO CONSIDERÓ LA SALA

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a un periodista en contra de una sentencia que le condenaba al pago de una indemnización por daño moral derivado del ejercicio supuestamente abusivo de la libertad de expresión, con motivo de las opiniones contenidas en una columna de su autoría.

Esta decisión emana de la demanda promovida por un ex funcionario público en contra del periodista, a quien le reclamó una indemnización por daño moral presuntamente generado por opiniones vertidas en la columna referida, pues consideró que éstas contenían información falsa y expresiones lesivas a su honor.

El Juez de origen absolvió al demandado, sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó la decisión y condenó al periodista al pago de la indemnización reclamada. En desacuerdo, el demandado promovió un amparo directo, al cual se adhirió el ex funcionario público.

La Primera Sala ejerció su facultad de atracción en este caso, y al resolver el amparo retomó y continuó desarrollando su doctrina sobre libertad de expresión (en su vertiente de libertad de opinión), derecho al honor y real malicia o malicia efectiva.

A partir de ello, determinó que las expresiones que el ex funcionario consideró lesivas de su honor son opiniones que se basan en datos fácticos verificados y del conocimiento público, lo que en el caso en específico resultó apto para considerar que, detrás de la opinión, existió un razonable, diligente y acucioso ejercicio de investigación y comprobación de los hechos que le sirvieron de fundamento.

Por lo tanto, si bien las expresiones empleadas por el periodista podrían calificarse como molestas o inquietantes para el ex funcionario demandante, éstas no llegan al extremo de perder su tutela constitucional.

Se concluyó que las opiniones expresadas se plantearon en forma de proposiciones, con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que fomentan la discusión y la formación de la opinión de la audiencia.

La Primera Sala concluyó que, contrario a lo resuelto en la sentencia reclamada, la columna escrita por el periodista está protegida por la libertad de expresión y no transgrede injustificadamente el derecho al honor del ex funcionario público, por lo que concedió el amparo para que se declare infundada la acción del demandante, se absuelva al demandado de las prestaciones reclamadas y se condene al ex servidor público al pago de costas judiciales.