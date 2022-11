SCJN discutirá tema del Ejército en tareas de seguridad el 28 de noviembre, anuncia Ministro Arturo Zaldívar

El 28 de noviembre se discutirá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la constitucionalidad de la reforma que extiende hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, luego de que 20 de 32 congresos locales avalaron las modificaciones al artículo Quinto Transitorio, lo que fue impugnado por legisladores de oposición.

Así lo anunció durante una conferencia de prensa Arturo Zaldívar, Presidente de la SCJN, quien también adelantó que el proyecto será presentado por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

“Les doy la primicia, para el lunes 28 de noviembre se analizará el proyecto relativo al decreto para el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Si no hay proyecto, el presidente de la Corte no es mago para sacar un proyecto de la manga del saco”, señaló Zaldívar.

“Entonces, una vez que tenemos el proyecto, vamos a ver este asunto de inmediato el lunes 28 de noviembre, es el único proyecto relacionado con estos temas que tenemos y el último que podemos ver”, indicó el Ministro Presidente.

Se trata del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020 mediante el cual se dispone que las Fuerzas Armadas lleven a cabo, permanentemente, “tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.

Asimismo, Zaldívar señaló que el 22 de noviembre, el Pleno de la SCJN iniciará la discusión del tema de la prisión preventiva oficiosa, y posteriormente abordarán el tema de la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por otra parte, afirmó que gracias a su relación cordial con el Presidente de la República y del Senado, se frenaron reformas que hubieran acabado con la independencia del Poder Judicial Federal.

El Ministro -cuya Presidencia termina el 31 de diciembre de 2022- dijo que cuando llegó al cargo en 2019, había múltiples iniciativas en el Congreso de la Unión, no sólo de Morena sino de varios partidos, para disolver la integración de la SCJN, convertirla en un tribunal Constitucional, incrementar el número de Ministros y controlar desde el Senado nombramientos de magistrados penales, entre otras.

Afirmó que, con sus gestiones, se acordó primero iniciar cambios al interior del PJF por medio de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal en temas como nepotismo y corrupción, para luego impulsar una reforma constitucional y legal que se originó en el propio Poder Judicial de la Federación.

“Si hubiéramos asumido una actitud de confrontación, de cero autocrítica, de pensar que era una conspiración malévola y que esto era un castillo de la pureza, seguramente el Poder Judicial y la Corte serían otros, sería otra Corte”, insistió.

“Se logró preservar a la Corte y al Poder Judicial Federal, y se logró preservar las garantías de independencia judicial [...] Dejo un Poder Judicial muy distinto del que recibí, me voy de la Corte muy agradecido y orgulloso [...] Si hay alguna oportunidad (en los siguientes dos años) la valoraré, no me estoy candidateando”, dijo Zaldívar.

“Entrego un Poder Judicial independiente, renovado y autónomo, como se demuestra en las sentencias que emiten jueces y juezas, magistrados y magistradas, y esta Corte, todos los días”, agregó.

Por otra parte, respecto a los ataques frecuentes del Presidente López Obrador contra jueces federales, señaló que dichas críticas son muestra de la independencia de los juzgadores, que resuelven con autonomía y se defienden con sus sentencias, no en la plaza pública.

En cuanto a la elección para la Presidencia de la SCJN, dijo que la Ministra Loretta Ortiz, la de más reciente ingreso, ya anunció que no contenderá, por lo que son siete los integrantes que pueden aspirar.

El Reglamento Interior de la SCJN indica que los interesados en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presenten su plan de trabajo en la primera semana de diciembre.

No obstante, una renuncia anticipada de Zaldívar permitiría a López Obrador nominar a un ministro o ministra para los siguientes quince años, llegando a cinco designaciones durante su mandato, en vez de las tres que originalmente le correspondían.