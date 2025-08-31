SCJN estrenará nuevo logotipo, con bastón de mando indígena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenará, a partir del 1 de septiembre de 2025, una nueva imagen institucional, estilizando la imagen del águila juarista del logotipo -con las alas desplegadas-, agregando un bastón de mando indígena.

El nuevo logotipo estará en toda la papelería oficial que se empleará en los documentos oficiales del máximo tribunal constitucional. Según lo reportó el diario La Jornada, de forma extraoficial, la imagen fue aprobada por mayoría de los nuevos integrantes de la SCJN.

Alrededor de las 20:00 horas del lunes 1 de septiembre de 2025, los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías, rendirán la protesta de ley ante el Senado de la República, y posteriormente instalarán oficialmente los trabajos de la nueva SCJN.

El nuevo máximo tribunal constitucional será encabezado por el ministro electo Aguilar Ortiz, quien ocupará la Presidencia de la SCJN, en el periodo 2025-2027, por haber obtenido el mayor número de votos en la elección del 1 de junio de 2025.