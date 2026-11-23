La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó revivir un crédito fiscal de 2 mil 507 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria fincó en 2017 a Administradora Picsa, filial de Desarrolladora Homex, y que ya había sido anulado.

La Corte declaró fundado un recurso de revisión fiscal del SAT que atrajo por lo cuantioso del caso.

Por cinco votos contra cuatro, la SCJN consideró procedente estudiar la revisión fiscal promovida por la autoridad tributaria, pese a la postura de la minoría, que sostuvo que el crédito fiscal solo había sido anulado por cuestiones formales y que, por tanto, el recurso debía desecharse al no abordar temas jurídicos relevantes o novedosos.

En el fondo del asunto, la votación fue de seis contra tres para ordenar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dicte una nueva sentencia, en la que deberá considerar que el SAT sí identificó correctamente los depósitos que sirvieron de base para fincar el impuesto no pagado, por 674 millones de pesos.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa votó contra el proyecto y destacó la experiencia de la Sala Superior del TFJA, cuyos nueve integrantes resolvieron de manera unánime, en noviembre de 2024, anular el crédito fiscal.

Señaló que el SAT no desglosó los detalles de los depósitos bancarios con los que presumió los ingresos gravados, pese a que la empresa registró más de 31 mil depósitos en ese año, por un total de 9 mil 287 millones de pesos, y advirtió que el precedente obligaría al contribuyente a aceptar otras ilegalidades de la autoridad una vez superada la actuación arbitraria.

El Ministro Irving Espinosa Betanzo, autor del proyecto, replicó que no pone “en cuestión ni en duda la honorabilidad” de los integrantes del tribunal administrativo y sostuvo que la obligación de acreditar cuáles depósitos no constituyen ingresos para fines fiscales correspondía a la empresa, pues de lo contrario el SAT tiene derecho legal a presumir que el tributo debió pagarse.

La sentencia consigna que la contribuyente desvirtuó algunos depósitos y otros no, lo que, según el documento, evidencia que la descripción aportada por la autoridad fue suficiente.

Para el día 25 de noviembre, la SCJN tiene en lista un proyecto de la Ministra Lenia Batres Guadarrama que también ordena al TFJA revivir un crédito fiscal, fincado a la cadena de gasolineras Grupo Orsan por depósitos no justificados en 2015.

A partir de junio de 2026, el Gobierno federal puede impugnar ante el Poder Judicial las sentencias del tribunal administrativo que anulen sus actos solo por cuestiones formales, aunque esa reforma no aplica a los juicios iniciados con anterioridad.

No está determinado sobre qué bienes ejecutaría el SAT el adeudo en caso de ganar finalmente el litigio, un proceso que podría extenderse meses o años, porque la nueva sentencia del TFJA es impugnable y el expediente podría regresar a la SCJN.

El cobro recaería sobre una empresa cuyo grupo corporativo ya se encuentra en liquidación judicial: el 7 de febrero de 2025, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró en quiebra a Desarrolladora Homex, luego de que vencieran la etapa de conciliación y las prórrogas solicitadas dentro del segundo concurso mercantil de la empresa, iniciado en enero de 2024 por adeudos con el propio SAT.

La compañía anunció que apelaría la resolución y descartó el cese de sus proyectos activos.

En junio de 2025, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de sus acciones, después de que la empresa incumpliera la entrega de información financiera y atribuyera el retraso al inicio tardío de su auditoría externa y a la declaratoria de quiebra.

El colapso de la empresa comenzó más de una década antes. Fundada en 1989 en Culiacán, Sinaloa, por el empresario Eustaquio de Nicolás Gutiérrez y sus hermanos, Homex se constituyó formalmente el 30 de marzo de 1998, recibió en 2002 una inversión cercana a 32 millones de dólares del fondo estadounidense Equity International y pasó de construir unas 5 mil viviendas anuales a más de 50 mil, con cotización simultánea en la BMV y en la Bolsa de Nueva York desde 2004.

El cambio de política de vivienda al inicio de la década pasada frenó los grandes desarrollos periféricos y hundió las finanzas del sector: Homex, Corporación Geo y Urbi Desarrollos Urbanos cayeron en concurso mercantil.

La BMV suspendió los títulos de la empresa sinaloense en febrero de 2014 por movimientos inusuales en su precio y por la falta de entrega de un reporte trimestral; la empresa solicitó el concurso mercantil el 30 de abril de ese año, junto con 11 filiales, fue declarada en concurso el 13 de junio siguiente y salió del procedimiento en octubre de 2015 bajo nuevos accionistas, con más de 12 mil acreedores reconocidos y una escala de operación muy inferior a la que tuvo antes de la crisis.

El 3 de marzo de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a Desarrolladora Homex ante una Corte federal del Distrito Sur de California por un fraude contable de 3 mil 300 millones de dólares.

Según la demanda, entre 2010 y 2013 la empresa reportó la venta de más de 100 mil casas que no construyó, con lo que infló el número de viviendas vendidas en alrededor de 317 por ciento y sobrevaluó sus ingresos en cerca de 355 por ciento, mediante el registro manual de información falsa en sus sistemas contables.

La SEC documentó el caso con imágenes satelitales que mostraban terreno sin movimiento en desarrollos ya reportados como vendidos, entre ellos un proyecto en Guanajuato donde todas las casas planeadas aparecían construidas y escrituradas al 31 de diciembre de 2011.

La empresa aceptó un acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones, que incluyó una orden judicial permanente para no violar las leyes de valores estadounidenses, y el 11 de octubre de 2017 la SEC presentó cargos contra ex directivos, entre ellos el entonces director general, Gerardo de Nicolás, y el entonces director de finanzas, Carlos Moctezuma, a quienes atribuyó haber ocultado la operación a inversionistas y auditores.