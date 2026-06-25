‘Se abre una nueva comunicación’: Sheinbaum ante visita del Rey Felipe VI de España a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la próxima visita del rey Felipe VI de España a México abre las puertas a una nueva era de comunicación entre las dos naciones, tras el conflicto iniciado en el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recordó cuando el ex Presidente solicitó a través de una carta que la corona española reconociera “las atrocidades” que se realizaron durante la conquista de México.
“Se sintieron ofendidos; después hicieron una campaña contra el Presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión, no invito al Rey de España precisamente por esta razón”, narró.
Sin embargo, la Mandataria destacó que el Rey Felipe VI modificó su actitud hacia México, luego de que asistiera a la exposición de mujeres indígenas mexicanas instalada en España.
“Y eso nosotros lo tomamos en cuenta porque incluso lo criticaron allá a él por eso. Entonces, nosotros lo tomamos en cuenta (...) fue un gesto de parte de ellos, muy importante. Y nosotros lo consideramos ese gesto que tuvieron y, pues, se abre una nueva comunicación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Detalló que el mandatario español visita México en el marco del Mundial 2026 para ver a su selección en Jalisco y, aprovechando su estadía, lo invitó a Palacio Nacional para conversar.
¿De qué hablará Sheinbaum con el Rey Felipe VI de España?
La Mandataria adelantó que hablará con Felipe VI de lo que significa para México el reconocimiento de las acciones violentas realizadas por España durante la conquista, así como la importancia de los pueblos indígenas para el País.
“El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México, las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos”, agregó.
Además, Sheinbaum aseguró que explicará “por qué para nosotros es un asunto de dignidad, del reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos”. De igual forma, no descartó que incluso hablen de futbol, entre otros temas.
La Presidenta de México también aseguró que, pese al conflicto entre ambas naciones, “nunca se rompieron relaciones, jamás”. Indicó que el Gobierno federal continuó trabajando con el Presidente español, Pedro Sánchez, y se siguió colaborando en materia de turismo y comercio.
“Las relaciones seguían, el turismo, el comercio, en fin. Siguió de manera muy importante con España y el Gobierno español, también con el Presidente Sánchez. Pero pues, es importante tomar en cuenta lo que dijo y, pues, mañana va a ser una reunión cordial”, declaró.
¿Qué decía la carta que envió AMLO al rey de España?
En una carta fechada el 1 de marzo de 2019, el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que la Conquista fue un acontecimiento “violento, doloroso y transgresor” y llamó a que se reconociera de manera oficial los agravios cometidos durante ese periodo.
“La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor”, argumenta el Presidente mexicano en el texto.
Durante este proceso y la colonización, continúa la carta, se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes, como la vulneración del quinto real, la imposición de la fe y la construcción de templos católicos sobre antiguas pirámides.
“Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas; se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas”, señaló.
López Obrador dijo al Rey español que, si bien no pide un resarcimiento de los daños ni busca proceder legalmente, “México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”.
Puedes leer la carta completa aquí: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605167/CPM_Carta_presidente_AMLO_al_rey_Espa_a__11ene21.pdf