‘Se abre una nueva comunicación’: Sheinbaum ante visita del Rey Felipe VI de España a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la próxima visita del rey Felipe VI de España a México abre las puertas a una nueva era de comunicación entre las dos naciones, tras el conflicto iniciado en el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recordó cuando el ex Presidente solicitó a través de una carta que la corona española reconociera “las atrocidades” que se realizaron durante la conquista de México.

“Se sintieron ofendidos; después hicieron una campaña contra el Presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión, no invito al Rey de España precisamente por esta razón”, narró.

Sin embargo, la Mandataria destacó que el Rey Felipe VI modificó su actitud hacia México, luego de que asistiera a la exposición de mujeres indígenas mexicanas instalada en España.

“Y eso nosotros lo tomamos en cuenta porque incluso lo criticaron allá a él por eso. Entonces, nosotros lo tomamos en cuenta (...) fue un gesto de parte de ellos, muy importante. Y nosotros lo consideramos ese gesto que tuvieron y, pues, se abre una nueva comunicación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.