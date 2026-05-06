Se activan alarmas en celulares por Alerta Máxima; es un simulacro

Durante la mañana de este miércoles los teléfonos celulares sonaron con el sonido de una alarma de emergencia.

Era la Alerta Máxima que emitió el Gobierno de México como parte de las actividades del Simulacro Nacional.

La Coordinación Nacional de Protección Civil y gobiernos locales anunciaron la puesta en operación de esta actividad, con tareas diseñadas según la zona donde se encuentran, básicamente por sismo o tsunami.

En el mensaje que se envió a celulares, se aclaró que se trataba de un simulacro.

”Alerta Máxima. ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026”, señaló el mensaje.