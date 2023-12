La crisis política asomó en el Instituto Nacional Electoral (INE) donde un acuerdo, al final de una larga sesión de Consejo General, mostró una nítida división entre dos bloques de consejeras y consejeros.

De un lado, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López y los consejeros Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas, y del otro, las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey, y los consejeros Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo.

La división, natural en órganos colegiados, afloró en distintos momentos de una maratónica sesión que comenzó a las 10 de la mañana y se prolongó hasta la medianoche. Especialmente en lo referente a las multas a los partidos políticos por los procesos mediante los cuales eligieron anticipadamente a sus precandidatas a la Presidencia, y el ajuste al presupuesto obligado por los recortes hechos por la Cámara de Diputados.

Pero la división más evidente surgió en torno a dos proyectos de acuerdo relativos a los nombramientos de titulares en áreas estratégicas del INE que actualmente están ocupadas por encargados de despacho.

Aunque originalmente cada grupo tenía su propia propuesta, la del grupo de Taddei fue retirada al inicio de la sesión por el consejero Jorge Montaño, quien hizo eco de la “súplica” del consejero Espadas de no poner a consideración del Consejo una propuesta polarizante y probablemente ilegal.

Montaño pretendía que el Consejo aprobara otorgar a Taddei facultades para nombrar a una persona titular de la Secretaría Ejecutiva, aún sin el consenso de consejeras y consejeros, pero finalmente la retiró de la orden del día.

En cambio, Jaime Rivera, Martín Faz y Claudia Zavala mantuvieron su propuesta, que consiste en obligar a la consejera presidenta a presentar propuestas de titulares en la Secretaría Ejecutiva, direcciones y unidades técnicas, en un plazo máximo de 30 días.

Un mecanismo extraordinario que, de entrada, fue descalificado por Taddei, quien advirtió que con esa propuesta sus colegas trataban de romper el orden constitucional y el diseño institucional del INE.

La propuesta gravitó sobre el Consejo General durante toda la sesión, pues quedó agendada en el último punto (30) de la orden del día.

Llegado ese asunto, seis consejeras y consejeros manifestaron claramente su respaldo a la propuesta (Faz, Rivera, Castillo, Humphrey, Ravel y Zavala), y cinco su rechazo: Taddei, Montaño, Espadas, Rita Bell y Cruz.

Esto provocó la intervención de los representantes de los partidos Morena, PT, PVEM, MC y PRI, quienes se pusieron de acuerdo para levantarse de la mesa, romper el quórum legal y obligar a que se terminara la sesión.

Como los representantes del PAN y PRD seguían presentes, y el quórum se mantenía, el consejero Jorge Montaño se levantó de la mesa y salió del salón, y sus colegas Espadas y Rita Bell, quienes acudían virtualmente, desconectaron sus computadoras.

Al verificar el quórum, la secretaría ejecutiva, María Elena Cornejo, contó solamente 13 integrantes del Consejo, de los 27 que lo conforman, por lo que indicó a Taddei que debía levantarse la sesión, al no estar presentes la mitad más uno.

Ante esta crisis sin precedentes, Taddei tuvo que levantar la sesión cerca de la medianoche, sin que se votara el acuerdo, y después explicó a la prensa que, por reglamento, la sesión se tendría que reanudar antes de 24 horas, muy probablemente a las 17:00 horas de este sábado.

Las posturas a favor de forzar nombramientos en el INE

Pasadas las 22 horas, el consejero Martín Faz presentó el punto de acuerdo que contenía la propuesta de mecanismo extraordinario para el nombramiento de titulares en las áreas que operan con encargados de despacho, que son cuatro direcciones ejecutivas, tres unidades técnicas, la dirección jurídica y la Coordinación de Comunicación Social.

Faz aseguró que el acuerdo busca dar estabilidad institucional, mientras que la consejera Claudia Zavala advirtió que los encargados de despacho, si bien están operando, carecen de la legitimidad de los ocho votos que se requieren para aprobar sus nombramientos.

“Lo que buscamos lograr es la funcionalidad institucional y la regularidad en los trabajos del proceso electoral 2024. No queremos generar conflicto y mucho menos un rompimiento del orden constitucional y legal. Lejos de que esta propuesta produzca un diferendo interno, busca un fortalecimiento institucional”, añadió Zavala.

Jaime Rivera inició su intervención aludiendo a las palabras que, por la mañana, había usado Taddei para descalificar la propuesta.

“Calificar esta iniciativa como ruptura del orden constitucional no sólo es falso y desproporcionado, es una expresión grosera que dificulta el diálogo, y lo que hace falta es diálogo. Le estamos pidiendo a la presidenta Taddei que haga propuestas, la exhorto a dialogar más, a buscar los consensos. Es un llamado sincero a construir consensos”, expresó.

Dania Ravel y Arturo Castillo explicaron los fundamentos legales de la propuesta, y negaron que proponer este acuerdo exceda las facultades del Consejo General, como argumentaban el bloque de Taddei y los representantes de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y del PRI, Hiram Hernández.

La consejera Carla Humphrey hizo una amplia explicación del deber de vigilancia que tiene el Consejo General sobre el proceso electoral y los órganos centrales del INE, para garantizar el respeto a los principios de legalidad y certeza.

“El acuerdo no discrimina a quienes ejercen las encargadurías de despacho, simplemente establece un mecanismo y le pone plazos a las encargadurías para que no se prolonguen indefinidamente. No se está pretendiendo quitarle ninguna atribución a la presidencia”, argumentó.

El bloque de Taddei en el INE

El consejero Jorge Montaño aseguró que el acuerdo no se apega a las leyes electorales, al reglamento del INE ni a la jurisprudencia sobre la designación de funcionarios electorales.

“Considero temerario que el acuerdo refiera que la falta de nombramiento impacte el funcionamiento de la institución. Tan es así, que se han asignado encargadurías y las funciones del INE se desarrollan con toda normalidad”, añadió.

La consejera Norma Irene de la Cruz también construyó su argumento a partir de la defensa del trabajo de las áreas que, dijo, a pesar de estar con encargados de despacho, están cumpliendo con todas sus responsabilidades.

Uuc-kib Espadas fue el más duro. Comenzó agradeciendo la prudencia del consejero Montaño, al retirar un punto que pretendía ampliar las facultades de la Presidencia, y terminó lamentando la actitud del resto de sus compañeros en la mesa.

“Desde hace meses me he comprometido a apoyar la gobernabilidad del instituto con la presidencia de la consejera Taddei. Sin embargo, eso tiene límites y no estuve dispuesto a apoyar ese punto (el de Montaño), pero tampoco estoy dispuesto a apoyar lo contrario”, señaló.

Espadas consideró falso que se diga que hay áreas acéfalas y que las encargadurías de despacho pongan en riesgo el desarrollo del proceso electoral 2024.

“El proyecto no pretende remediar problemas funcionales, porque estos no existen, pretende maniatar a la presidenta”, advirtió.

En el mismo tono, la consejera Rita Bell López dijo que es lamentable y penoso estar discutiendo un punto que parte de una premisa incorrecta: el supuesto riesgo por la presencia de encargados de despacho en las áreas más importantes del INE.

Además, en defensa de la presidencia de Taddei, dejó ver que podría haber, incluso, un tema de género en el desconocimiento de su autoridad.

“Hay otro tema, que es cuando hay mujeres que llegan a espacios de poder entonces se cuestionan sus facultades unipersonales. También puede haber un sesgo de género en esto”, alertó.

Guadalupe Taddei insistió en que la propuesta es inconstitucional, y recordó que la crisis deriva de un hecho: la renuncia de todos los miembros de la Junta General Ejecutiva en el último mes de la presidencia de Lorenzo Córdova.

“Se fueron todos, y se quedó esto en la total desolación”, expresó.

Taddei pidió respeto por quienes aceptaron quedarse al frente de las direcciones; defendió el trabajo de pareas cuestionadas por el resto de las consejeras y consejeros, como la Unidad Técnica de Fiscalización.

“El diseño garantiza que no se paralice el instituto. Van todos mis respetos para todos los que están en las encargadurías de despacho, y mis respetos a todas las áreas técnicas”, añadió.

Taddei añadió que hubiera esperado que las consejeras y consejeros actuaran como Jorge Montaño, y retiraran una propuesta que, de antemano, iba a dividir al Consejo General.

“Respeto sin embargo su postura, que no comparto. La propuesta es ilegal, incorrecta, invasiva de atribuciones”, insistió.

Diferencias por el presupuesto

Antes de discutir este tema, las consejeras y consejeros ya habían mostrado sus diferencias, durante la discusión del ajuste al presupuesto del INE para el ejercicio 2024.

El Consejo General conoció un proyecto mediante el cual se ajusta y armoniza el presupuesto del instituto luego del recorte hecho por la Cámara de Diputados a la partida solicitada por el INE. Ese recorte es de 5 mil 4 millones de pesos, pero la mayor parte del monto fue absorbido al eliminarse la partida precautoria solicitada en caso de promoverse una Consulta Popular en 2024.

Al no existir dicha consulta, 3 mil 528 millones de pesos ya no afectan el presupuesto del INE, por lo que el recorte efectivo quedó en 1,434 millones de pesos, lo que obligó al INE a cancelar y ajustar proyectos específicos.

Dicha propuesta contemplaba, entre otras cosas, la eliminación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (al que se le destinaban originalmente 18 millones de pesos), lo que generó críticas y resistencias de la mayor parte de consejeras y consejeros.

El consejero Martín Faz propuso una adenda para salvar el Fondo de Apoyo a la Observación y generar el compromiso de las áreas del INE a dotarle recursos a partir de ahorros institucionales, lo que fue apoyado por el consejero Jaime Rivera, las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala.

En contraste, la consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión temporal de Presupuesto, dijo que ya envió un oficio a la Junta General Ejecutiva para mantener dicho fondo y darle recursos cuando sea factible, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Los representantes de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y del PRI, Hiram Hernández, criticaron severamente el fondo de apoyo a la observación. El morenista aseguró que ese fondo ha servido para financiar a instituciones académicas y organizaciones nacionales e internacionales afines al exconsejero presidente Lorenzo Córdova, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (al que Córdova está adscrito), IDEA Internacional, el Colmex, el CIDE y el Itam.

La mayor parte de consejeras y consejeros defendió el fondo de observación y, al final, votaron a favor de la propuesta de Martín Faz, que consiste en ordenar a la Junta General Ejecutiva generar la disponibilidad presupuestaria de 18 millones de pesos para que se pueda desarrollar dicho proyecto.

Choque por una controversia constitucional

Durante la discusión del proyecto de presupuesto, las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, y el consejero Jaime Rivera se manifestaron en favor de que el Consejo General presente una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, ante el recorte que, según ellas, no fue debidamente justificado por los legisladores.

Esta moción provocó que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, hiciera una propuesta distinta: la de generar un estudio técnico que revise qué ha ocurrido en años anteriores con las controversias interpuestas por el INE en contra del Presupuesto aprobado por la Cámara.

Taddei aseguró que sólo si se comprobara que ha sido efectiva la medida de interponer controversias para recuperar los recursos recortados por la Cámara ella apoyaría la medida propuesta por Rivera, Zavala y Ravel.

La posibilidad de interponer la controversia generó críticas del representante de Morena, quien aseguró que tratar de meter ese tema en el punto a discusión violaría el principio de certeza, pues no estaba contemplado en la orden del día.

“Vayamos respetando las competencias. Fue aprobado por el órgano competente constitucional el presupuesto de egresos, volver a la polémica por solo llevar protagonismo, creo que ya quedó fuera de esta mesa, creo que ya quedó fuera de este Consejo. Todos aportemos para tratar de construir con las condiciones que dio la Cámara de Diputados, que es el órgano facultado para otorgar los recursos a todos los entes del Estado mexicano”, dijo el diputado Gutiérrez Luna.

En respuesta, el consejero Jaime Rivera recordó que la Suprema Corte de Justicia sentenció la obligación de la Cámara de Diputados de presentar una motivación reforzada de las modificaciones que apruebe al presupuesto del INE.

“Lo anterior, al estar en juego la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos y en última instancia la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por esa razón respaldo la propuesta de preparar y presentar una controversia constitucional precisamente ante la Suprema Corte”, dijo.

El choque entre Gutiérrez Luna y Rivera fue permanente durante toda la sesión. El morenista lo acusó abiertamente de militar en contra de su partido, y el consejero aseguró que él no está en el INE para simpatizar con ninguna fuerza política.

Finalmente, la mayoría de consejeras y consejeros rechazaron la propuesta de interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ésta ni siquiera fue puesta a votación.

Se aprobó, en cambio, la orden a la Secretaría Ejecutiva para generar el estudio sugerido por la consejera presidenta Guadalupe Taddei sobre la eficacia histórica de dicho recurso jurídico.