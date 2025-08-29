Se analiza riesgo para decidir protección de Alejandro Moreno tras denunciar amenazas de Noroña: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que la solicitud de incorporación al Mecanismo de Protección Federal presentada por Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, se atenderá conforme a los procedimientos establecidos.

Moreno solicitó ayer la protección tras denunciar presuntas amenazas del senador Gerardo Fernández Noroña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los incidentes durante la sesión de clausura de trabajo de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles.

“Se hace el análisis de riesgo”

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que “se hacen análisis de riesgo cada vez que una persona sea legislador, participe en una organización social o algún servidor público solicita protección a la Secretaría de Gobernación; se hace un análisis de riesgo en donde participan distintas instituciones, el gabinete de seguridad, ahí se determina el riesgo y si requiere realmente apoyo o no”.

Al preguntarle sobre su opinión respecto a la solicitud de Moreno, la mandataria respondió: “No, pues es a partir del análisis de riesgo que se haga, como a cualquier persona”. También confirmó que el proceso está abierto y seguirá los cauces establecidos.

“Es muy clara la agresión contra Noroña”

Sobre la trifulca que se registró en el presídium de la Permanente el pasado miércoles, Sheinbaum calificó como claras las imágenes de la pelea entre Fernández Noroña y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

“Los videos son muy claros, hay todo tipo de videos en las redes, unos más lejanos, otros más cercanos, y hay incluso fotografías del momento de la agresión”, señaló.

Sheinbaum explicó que las grabaciones muestran cómo algunos diputados patean el piso y empujan a legisladores y personal del Senado, incluyendo a la diputada Dolores Padierna, quien intentaba calmar la situación. “Es muy clara la agresión contra el senador Noroña”, añadió.

La Mandataria reiteró su solidaridad con Fernández Noroña y condenó la actitud agresiva del presidente del PRI y de otros diputados de su partido. “Lo que más llama la atención es este linchamiento mediático que han querido hacer contra Fernández Noroña”, destacó.