Se arrodillan ante presidente de SCJN para pedir justicia en caso de hermano de Gertz Manero

Laura Morán, de 94 años de edad, tiene en su contra una orden de aprehensión por el homicidio de Federico Gertz Manero, quien fue su pareja sentimental durante 52 años. Mientras que su hija, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, permanece encarcelada desde el año pasado por esta misma acusación.

Zaldívar Lelo de Larrea acudió al inicio del Ciclo Académico Primavera 2022, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde al final aceptó preguntas de los estudiantes. Sin embargo, el primero que hizo uso de la palabra fue Alonso Castillo Cuevas, hijo de Cuevas Morán, quien reclamó el que la SCJN haya atraído el caso, con lo cual retrasó la liberación de su madre.

Castillo Cuevas también reprochó al ministro presidente el que, según él, el máximo tribunal haya guardado silencio desde que atrajeron el caso, y acusó a los ministros de ceder a las presiones de Gertz Manero. “Han pasado más de 60 días y lo único que hemos recibido de la Suprema Corte de Justicia de la nación es un silencio absoluto que nos mata al igual que la celda asfixia a mi madre”, acusó.

Por su parte, Ana Paola Castillo Cuevas, otra de las hijas de Cuevas Morán, se acercó hasta la mesa del presídium, donde se arrodilló ante Zaldívar Lelo de Larrea, a quien le suplicó la libertad para su madre. “Tú tomaste el caso de mi mamá y la ojalá sea la Suprema Corte me dejaste otra Navidad sin ella”, expresó.

“¿Si fuera tu mamá qué harías”, cuestionó Ana Paola Castillo Cuevas al ministro, mientras que su hermano se puso de pie y gritó “justicia, libertad para Alejandra, por favor, nos tenemos que hincar para que liberen a una mujer inocente, señor ministro, hable por favor”.

“Se lo suplico. Esto no puede seguir. Soy madre de tres hijos y estoy aterrada de vivir en México, porque no existe nada, no existen los ministerios públicos, mi mamá no hizo nada, te lo suplico, clemencia”, insistió Ana Paula Castillo Cuevas al ministro, mientras daba manotazos en la mesa del presidium.

“Cuando Alejandro Gertz Manero te persigue, la ley se extingue. Estamos clamando justicia, Ministro, a usted, a sus colegas, que dejen este silencio que nos está asesinando”, dijo Alonso Castillo Cuevas durante su intervención, un poco mas mesurada que la de su hermana.

En respuesta, Zaldívar Lelo de Larrea indicó que los familiares de las mujeres acusadas tienen todo el derecho de hacerlo, pero que, siendo justos, “yo no atraje el asunto. Sí yo soy el que presentó la solicitud al Pleno y el asunto se resolverá por el Pleno de la Corte”.

“Estoy seguro que la decisión que se tome será la correcta. tengan confianza en la justicia, en la justicia de la Corte”, señaló el ministro, quien recordó que muchas otras personas ha llegado en situaciones igual o mucho más desesperadas, “de presiones políticas mucho más graves de las que ustedes hoy alegan”.

“En la Corte pudimos hacer lo correcto; yo no puedo prejuzgar sobre el caso, no lo conozco, sería un irresponsable si yo hablara de este tema”, insistió Zaldívar Lelo de Larrea, quien en todo momento mantuvo la calma, a pesar de que era increpado a gritos.

“Reitero mi respeto absoluto a la libertad de expresión de todas las personas. Las y los servidores públicos tenemos la obligación de aceptar la crítica y escuchar a la ciudadanía con respeto y sensibilidad. El único compromiso de la SCJN es con la Constitución y los DDHH”, escribió después, el ministro, en su cuenta de la red social Twitter.

A principios de noviembre del 2021, por petición de Zaldívar Lelo de Larrea y previa solicitud de Alejandro Gertz Manero, quien lleva seis años persiguiendo a la viuda de su hermano y a su hija, el Pleno de la SCJN atrajo, por mayoría de ocho votos, la revisión de amparos promovidos por ambas acusadas, mismos que ya fueron concedidos en primera instancia.

Los cargos por el homicidio de Federico Gertz Manera por supuesta falta de cuidados, fueron presentados por la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México (FGJCDMX), pero cuando una jueza federal concedió amparos a ambas acusadas, la FGR fue la que presento el recurso de revisión ante el tribunal colegiado.

Federico Gertz Manero falleció a los 82 años de edad, el 27 de septiembre de 2015, en el Hospital ABC, de una congestión visceral generalizada, debido a un infarto, con datos de una enfermedad orgánica en el corazón de tipo crónico, según la necropsia practicada el 12 de octubre de ese mismo año.