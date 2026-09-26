Se debilita ‘Polo’ a huracán categoría 3 al suroeste de Cabo San Lucas

El Huracán Polo se debilitó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson la noche de este sábado, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 21:00 horas de este 26 de septiembre, el SMN ubicó el centro del ciclón a 520 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Indicó que “Polo” mantiene vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 230 kilómetros por hora.

El organismo informó que el huracán avanza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

De acuerdo con el SMN, la circulación de “Polo” reforzará la probabilidad de chubascos en Baja California Sur.

También pronosticó vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas.

El SMN informó que mantiene zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos de Baja California Sur.

Recomendó extremar precauciones por las condiciones de lluvia, viento y oleaje, así como atender las indicaciones de Protección Civil.