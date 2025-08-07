Se deslinda despacho jurídico internacional de carta de El ‘Chapo’ a juez de NY

La firma internacional de servicios legales Holland & Knight se deslindó el 7 de agosto de la defensa jurídica de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, quien envió una carta el 15 de julio al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en la cual denunció que las autoridades penitenciarias lo mantenían aislado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX -conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”, ubicada en el condado de Fremont, Colorado-, y no lo dejaba comunicarse o reunirse con su nuevo abogado, de nombre Israel José Encinosa.

La misiva escrita de puño y letra del capo sinaloense -recibida y publicada por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el martes 5 de agosto-, “El Chapo” afirmó que no se le habían entregado las cartas enviadas por su defensor y que dicho litigante había tenido dificultades para hablar vía telefónica o poder visitarlo en la cárcel.

En una carta enviada al diario de circulación nacional mexicano Reforma -que reconoció haberse equivocado en el nombre del litigante-, Holland & Knight México pidió aclarar la identidad del abogado, para sí brindar una información veraz que no generara confusión.

”Israel José Encinosa, socio de nuestra firma, no está representando a ‘El Chapo’. El padre de Israel José Encinosa, el abogado José Israel Encinosa, quien no tiene ninguna relación con Holland & Knight, ha sido contactado para representar a ‘El Chapo’, pero hasta ahora no se tiene ningún acuerdo”, aclaró, en una réplica, Luis Rubio Barnetche, socio director en México de la firma.

”Honorable Juez Brian Cogan, de la manera más atenta, respetuosamente le escribo lo siguiente, me mandó decir el abogado José Israel Encinosa que ya van a ser tres semanas que usted autorizó que el Gobierno le permita al abogado que me pueda visitar y hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono”, escribió “El Chapo”, en su carta dirigida al juzgador estadounidense.

”El abogado me escribió hace varias semanas, pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió. El abogado tiene alrededor de 10 meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme y hablar por teléfono”, expuso en una misiva con faltas de ortografía y donde reiteró su petición a Cogan, en varias ocasiones.

Tras insistir respecto a la falta de comunicación con su abogado, en su carta -de una cuartilla de extensión y difundida por la cadena Televisa-, Guzmán Loera pidió al juez federal que tomara las medidas pertinentes, para que su nuevo abogado fuera autorizado para ponerse en contacto con él.