Se deslinda Presidente de exoneración a su hermano Pío López Obrador

Luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales decidió no vincular a proceso Pío López Obrador por los videos en los que presuntamente recibió dinero en efectivo de David León Romero, ex director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del caso.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el titular del Poder Ejecutivo federal consideró que las investigaciones a su hermano buscaban afectarlo a él. Asimismo, aseveró que no tiene nada que ver, ya que se autocalificó como “honesto”.

“No es así exactamente, creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido según se ha aclarado o se ha dicho, y pues se hizo todo este escándalo porque es en contra mía básicamente”, señaló.

“Por eso si está mal el procedimiento legal, pues que se revise, si se encontró que el Ministerio Público, el juez actuó por consigna, o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia, a lo mejor la señora (Senadora) Xochitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia, pero no tengo nada que ver.

“Pues que no soy corrupto, eso iba a decir, cada vez que me han avisado he ido a declarar y le empiezo a pedir al Ministerio Público todo lo que deseo y como siempre, denunciaba con pruebas a los que me avisaban, ya el Ministerio Público no quería seguir escribiendo, por cierto vamos a ver qué dice (Carlos) Loret de Mola. ¿No ha dicho nada? Yo ya me estoy arrepintiendo”, respondió López Obrador a la pregunta de un reportero de qué es lo que iba a declarar ante la FEDE.