Se deslinda Sheinbaum de convocatoria de Morena en contra de Maru Campos

La Presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de la convocatoria realizada por Morena para realizar una movilización en Chihuahua para impulsar el desafuero de la gobernadora Maru Campos, luego de la controversia por la presencia de agentes de la CIA en operativos en la entidad.

De acuerdo con la Mandataria, se trató de una decisión interna del partido y negó cualquier intervención de su gobierno: “Bueno, lo de Morena pues es decisión de Morena, ¿no? Nosotros no intervenimos en eso. Es una decisión de pues del partido político que decide”.

La Presidenta también aseguró que conoció la convocatoria apenas la noche del martes 12 de mayo, la cual fue realizada horas antes por la dirigente partidista, Ariadna Montiel, y reiteró la autonomía de Morena para definir sus actividades políticas.

La movilización fue anunciada por dirigentes y militantes de Morena en Chihuahua, quienes buscan promover un juicio político y el desafuero de Maru Campos tras la polémica por la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Según el partido, los hechos podrían representar una violación a la soberanía nacional.

En respuesta, Maru Campos rechazó los señalamientos y negó haber tenido conocimiento o participación en la presencia de agentes extranjeros. La Gobernadora sostuvo que su administración actuó conforme a la ley y aseguró que su gobierno “no tiene nada qué esconder” frente a las acusaciones promovidas por Morena.

En su mensaje mencionó que, aunque tiene claro que se debe combatir al crimen organizado, todo servidor público debe ajustar su conducta invariablemente a lo que mandata la ley, por lo que, dijo, instruyó la creación de la unidad especializada que investiga los hechos sucedidos.