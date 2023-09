En México, el número de personas desaparecidas y no localizadas creció 171% y de ese total las autoridades solo localizaron al 11.4%, de acuerdo con datos del Inegi publicados este jueves basados en los reportes recibidos por las instituciones de seguridad pública estatales.

Así en 2022, el total de personas desaparecidas y no localizadas sumó 33 mil 478 reportes, es decir, 21 mil 130 más que en 2021, indicaron las cifras del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE).

En contraste, las autoridades de seguridad pública locales reportaron la localización de sólo 3 mil 820 personas en ese año, es decir, solo el 11.4% del total en 2022.

Además, mientras los reportes de desaparecidos y no localizados crecieron 171%, las localizaciones solo crecieron 53.5%, de acuerdo con los datos.

Diferencia entre personas desaparecidas y personas no localizadas

Existe una diferencia en la definición de personas desaparecidas frente a personas no localizadas, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Alguien desaparecido se refiere a la persona “cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de algún delito”.

Mientras que alguien no localizado “se refiere a aquella persona cuya ubicación se desconoce y, de acuerdo con la información reportada a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.

Con esta diferencia de definición, existen en México más personas desaparecidas que no localizadas.

Así, el INEGI contabilizó para 2022 un total de 18 mil 028 reportes de desaparecidos, frente a los 12 mil 139 de personas no localizadas.

Entre ambos suman 30 mil 167 reportes. Para llegar a la cifra total, el INEGI aclaró que sumó, además, 3 mil 311 reportes para los que no se identificó si se trataba de desaparecidas o no localizadas.

Edomex, el estado con más reportes de desaparecidos

Por entidad, el Estado de México, gobernado desde septiembre pasado por Morena, concentró la mayor cantidad de reportes de personas desaparecidas con 8 mil 917.

En segundo lugar se ubicó Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, con mil 918 reportes y luego Sinaloa, con mil 623.

Ciudad de México, capital del país, registró 375 reportes de personas desaparecidas, y se ubicó así en la posición 10.

Resalta que en este rubro sólo hay datos para 16 estados de los 32 que integran la República Mexicana por falta de información local.

“No se incluyen el resto de las entidades debido a que no contaron con datos o elementos para responder sobre el tema, o bien, no tuvieron conocimiento de reportes de personas desaparecidas o no localizadas”, explicó el Innegi.

Veracruz, con mayor número de reportes de personas no localizadas

Mientras que Veracruz, gobernado por Morena con Cuitláhuac García, concentró la mayor cifra de reportes de personas no localizadas con 3 mil 375.

Le siguió Chiapas (2,046) y Estado de México (1,335). En este caso, solo hubo datos para doce estados de los 32 del país.