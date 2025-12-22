Se estrella aeronave de la SEMAR en Texas; Marina reporta ‘incidente’

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó que una de sus aeronaves sufrió un incidente de vuelo mientras realizaba una misión de apoyo médico en Galveston, Texas, en Estados Unidos. El evento ocurrió durante un traslado coordinado con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niños con quemaduras graves.

Según los primeros reportes de la institución, tras el percance se activaron de forma inmediata los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades de EU. La SEMAR detalló que la aeronave participaba en el traslado de un paciente menor de edad hacia el Hospital Shriners para Niños, ubicado en la referida ciudad texana.

El incidente se registró en las cercanías del Aeropuerto Internacional Scholes de Galveston de Rosales. Elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) y unidades de emergencia locales acudieron a la zona para colaborar en las tareas de localización de la tripulación y los pasajeros.

La Fundación Michou y Mau confirmó que el vuelo formaba parte de los convenios de colaboración con el Gobierno de México para brindar atención médica especializada a menores que requieren tratamientos urgentes en el extranjero. Hasta el momento, las autoridades navales no han precisado el número exacto de personas a bordo ni el estado de salud de los ocupantes.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), instruyó el despliegue de los recursos necesarios para atender la emergencia y mantener comunicación constante con las familias de los involucrados. El funcionario federal señaló que se realizará una investigación exhaustiva para determinar las causas técnicas que originaron el fallo de la aeronave durante la maniobra de aproximación.

Respecto a las condiciones del rescate, el Gobierno de México indicó que la colaboración con las agencias de seguridad de EU es plena para garantizar la pronta localización de la unidad. La institución naval emitirá mayores detalles conforme avance la recolección de información en el sitio del siniestro en Galveston, Texas.

Medios estadounidenses reportan de manera preliminar que la aeronave, la cual tenía 8 personas a bordo, entre ellas 2 pilotos, 6 pasajeros y un paciente pediátrico, se impactó en una zona de agua.

Se presume también que se dirigían probablemente al Hospital de Niños Shriner.

La primera llamada al 911 ocurrió a las 15:07 horas del lunes y las bases de datos del aeropuerto rastrearon a la aeronave detectando que se trataba de un Beechcraft King Aier 350i, con matrícula ANX1209, tripulado por la Armada de México.

El reporte de fallecidos aun no es revelado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que junto con la Policía del Condado de Galveston, tomaron la batuta de la emergencia, pero informes preliminares aseguran que hay al menos un sobreviviente.