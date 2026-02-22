$!Se extienden enfrentamientos y bloqueos al menos a 7 estados del País

Un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, derivó en enfrentamientos y en una serie de bloqueos carreteros tanto en distintos puntos de dicha entidad como en regiones estados como Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, señaló que el despliegue federal en Tapalpa generó enfrentamientos en la zona. Más tarde, fuentes federales confirmaron que en dichas acciones fue abatido Nemesio Rubén Osegurera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Mandatario indicó además que, a raíz del operativo, individuos habían “quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades” en distintos puntos de esa región y en otras zonas del estado.

Ante la situación, informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y la activación del “código rojo” con el objetivo de inhibir actos contra la población.

Salvador Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco, informó que a raíz del operativo federal y como parte de las medidas activadas por el código rojo, el gobierno ordenó suspender el transporte público.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tapalpa emitió un aviso a la ciudadanía en el que confirmó que se lleva a cabo un operativo con fuerzas federales en el municipio.

El gobierno municipal pidió a la población mantener la calma, evitar la difusión de rumores o información no verificada y permanecer atenta a los canales oficiales.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad federal informó que “se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía”.



Bloqueos y afectaciones en Michoacán

En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros derivados de labores para la captura de objetivos criminales.

El C5 Michoacán reportó afectaciones a la circulación en diversas regiones, entre ellas Jiquilpan, Sahuayo, Chavinda, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Coeneo, Quiroga, La Piedad, Numarán, Yurécuaro, Churintzio, Zamora, Ecuandureo, Tangancícuaro, Chilchota, Ixtlán, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.