$!Se extienden enfrentamientos y bloqueos al menos a 7 estados del País

Un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, derivó en enfrentamientos y en una serie de bloqueos carreteros tanto en distintos puntos de dicha entidad como en regiones estados como Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, señaló que el despliegue federal en Tapalpa generó enfrentamientos en la zona. Más tarde, fuentes federales confirmaron que en dichas acciones fue abatido Nemesio Rubén Osegurera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Mandatario indicó además que, a raíz del operativo, individuos habían “quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades” en distintos puntos de esa región y en otras zonas del estado.
Ante la situación, informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y la activación del “código rojo” con el objetivo de inhibir actos contra la población.
Salvador Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco, informó que a raíz del operativo federal y como parte de las medidas activadas por el código rojo, el gobierno ordenó suspender el transporte público.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tapalpa emitió un aviso a la ciudadanía en el que confirmó que se lleva a cabo un operativo con fuerzas federales en el municipio.
El gobierno municipal pidió a la población mantener la calma, evitar la difusión de rumores o información no verificada y permanecer atenta a los canales oficiales.
Al respecto, el Gabinete de Seguridad federal informó que “se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía”.
Bloqueos y afectaciones en Michoacán
En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros derivados de labores para la captura de objetivos criminales.
El C5 Michoacán reportó afectaciones a la circulación en diversas regiones, entre ellas Jiquilpan, Sahuayo, Chavinda, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Coeneo, Quiroga, La Piedad, Numarán, Yurécuaro, Churintzio, Zamora, Ecuandureo, Tangancícuaro, Chilchota, Ixtlán, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.
Entre los incidentes reportados se encuentran la quema de varios vehículos, un tractocamión atravesado en carretera, incendios activos -incluida una pipa- y el incendio de una gasolinera en la localidad de El Aguaje, en el municipio de Aguililla. También se reportaron bloqueos en tramos de la Autopista de Occidente y en carreteras federales y estatales.
Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, informó en redes que se ha instruido una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales por los bloqueos registrados como reacción a un operativo federal.
“Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población. Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”, dijo.
Las autoridades estatales exhortaron a la población a extremar precauciones y atender las indicaciones oficiales mientras continúan las labores para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en las zonas afectadas.
Violencia se extiende a Guanajuato
Los efectos de los operativos federales se extendieron a Guanajuato, donde se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en diversos municipios, incluyendo Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque sí se han ocasionado daños materiales significativos, informó la la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.
Ante esta situación, la dependencia, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y las policías municipales, desplegó un operativo para proteger a la población y garantizar el orden en las zonas afectadas.
Estos incidentes se suman a los recientes enfrentamientos y bloqueos carreteros registrados en Jalisco y Michoacán derivado de diversos operativos efectuados por fuerzas federales de seguridad.