$!Se forma Depresión Tropical 20-E en el Pacífico mexicano; podría estar cerca de Sinaloa

En las costas mexicanas se formó un nuevo fenómeno ciclónico que en los próximos días evolucionará a huracán y podría acercarse a las costas de Sinaloa.
Se trata de la Depresión Tropical 20-E, ubicada en la mañana de este miércoles a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.
Por ahora, se desplaza a 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora.
La alerta por lluvias se concentra en este día en las costas de Guerrero y Oaxaca, donde habría lluvias intensas.
Para la tarde de este miércoles el sistema se incrementaría a tormenta tropical y recibiría el nombre de Simon.
Durante el jueves seguirá como tormenta tropical, pero con más intensidad en sus vientos, de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120.
El viernes 9 de octubre ya se ubicaría como huracán categoría 1, y por la tarde estaría ubicado a 280 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 365 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora.
El sábado 10 de octubre se prevé que “Simon” aumente a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros, ubicándose a 225 kilómetros por hora al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 225 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.
Para la mañana del domingo 11 de octubre, estaría lo más cercano de las costas mexicanas, a 30 kilómetros al oeste-noroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 85 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
El lunes el huracán Simón se mantendría en categoría 2, aunque con menor intensidad, con 160 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos y rachas de hasta 195 kilómetros por hora, a 135 kilómetros al oeste-noroeste, de San Blas, Nayarit, y a 95 kilómetros al oeste-suroeste de El Roblito, en Nayarit, en los límites con Escuinapa.
Hasta el momento, es la actualización de la trayectoria del nuevo fenómeno meteorológico que se seguirá actualizando en los próximos días.