Se forma en el Pacífico mexicano Amanda, la primera tormenta tropical de la temporada

Este miércoles se reportó la formación de la tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada, en el Pacífico mexicano.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, durante la mañana se ubicaba a 2 mil 375 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Pero su trayectoria advierte que continuará alejándose del País, pues se prevé que se mueva hacia el noroeste, a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

De momento, la tormenta Amanda, que se generó a partir de la Depresión Tropical Uno-E, presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

Debido a su distancia y trayectoria, no se están emitiendo recomendaciones, pues el sistema no representa peligro para el territorio nacional.

Se prevé que para el jueves alcance su máxima intensidad, aún en la categoría de tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

Pero posteriormente comenzará a debilitarse cada vez más lejos de las costas mexicanas.