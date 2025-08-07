Se forma la tormenta tropical Ivo frente a las costas de Michoacán y Colima

Durante la mañana de este jueves se formó la tormenta tropical Ivo frente a las costas de Michoacán y Colima.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional lo ubicó a las 05:00 horas, tiempo del Pacífico, a 215 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 295 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

La tormenta se desplaza hacia el oeste-noroeste, a 37 kilómetros por hora, por lo que se irá alejando de territorio nacional conforme avance.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

Por este fenómeno, se espera que haya lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco y muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero.

Para este viernes, se espera que Ivo alcance la categoría 1 de huracán, ubicándose a 355 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Y para el sábado, se degradará de nuevo a tormenta tropical.

Para Sinaloa se esperan que lleguen las lluvias, pero será por otros fenómenos asociados.

El pronóstico general informó que el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua; chubascos en Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California.

Pero también, advierte que para este jueves se espera una jornada de claro fuerte, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados para la entidad.