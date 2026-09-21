Se forma ‘Polo’ frente a las costas de México; llegaría a ser huracán categoría 4

Durante la mañana de este lunes se formó la tormenta tropical Polo, que se prevé se intensificará en los próximos días hasta alcanzar la categoría 4 de huracán.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Polo continúa intensificándose al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Se desplaza hacia el noreste a 7 kilómetros por hora y refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del País.

Su ubicación era a 325 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, en Colima.

Por ahora, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 105 kilómetros por hora.

A la medianoche de este lunes se espera que evolucione a huracán categoría 1 con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora y al mediodía del martes, alcanzaría la categoría 3, con vientos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros.

El primer pronóstico de su trayectoria se ubica relativamente paralelo a las costas mexicanas, moviéndose desde Guerrero hasta Jalisco.

A partir del miércoles se mantendrá en la categoría 4 de huracán, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros y rachas de hasta 280 kilómetros por hora.

Para el aviso de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional expuso que su circulación refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca (costa y sur); muy fuertes en Michoacán (costa y sur) y Guerrero (costa y sur), y fuertes en Jalisco (este y sur) y Colima.

Por ahora, se mantiene zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, así como de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca, y mar de fondo con la misma intensidad en Jalisco y Colima.