$!Se fortalece tormenta tropical Narda en el Pacífico; prevén lluvias para Sinaloa

La tormenta tropical Narda continúa fortaleciéndose en el Pacífico mexicano y se prevé que para este martes alcance la categoría 1 de huracán.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde de este lunes a 240 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y a 315 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Hasta este lunes, registrada vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros.

Se prevé que se registren lluvias puntuales intensas en la costa de Guerrero, así como en Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con las proyecciones, la trayectoria de “Narda” registra un trayecto lejos de las costas mexicanas, aunque sí se espera que genere lluvias en otras entidades.