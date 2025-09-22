Nacional
|
Pronóstico

Se fortalece tormenta tropical Narda en el Pacífico; prevén lluvias para Sinaloa

Se espera que para este martes se incremente a huracán categoría 1, aunque su trayectoria lo lleva lejos de las costas nacionales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/09/2025 17:24
22/09/2025 17:24

La tormenta tropical Narda continúa fortaleciéndose en el Pacífico mexicano y se prevé que para este martes alcance la categoría 1 de huracán.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde de este lunes a 240 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y a 315 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Hasta este lunes, registrada vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros.

Se prevé que se registren lluvias puntuales intensas en la costa de Guerrero, así como en Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con las proyecciones, la trayectoria de “Narda” registra un trayecto lejos de las costas mexicanas, aunque sí se espera que genere lluvias en otras entidades.

$!Se fortalece tormenta tropical Narda en el Pacífico; prevén lluvias para Sinaloa

Protección Civil de Sinaloa señaló que hay una alta probabilidad de que se registren a partir de este lunes y hasta el miércoles, principalmente en el sur de Sinaloa y en la zona de montaña.

Pero será hasta el miércoles cuando las lluvias sean generales en casi todo el Estado.

$!Se fortalece tormenta tropical Narda en el Pacífico; prevén lluvias para Sinaloa

Para la zona de Rosario, se esperan lluvias intensas, mientras en el resto del sur de Sinaloa, de Mazatlán a Escuinapa, se estima que haya lluvias muy fuertes.

En la zona de montaña, incluyendo San Ignacio y Elota, se pronostican lluvias fuertes, mientras que en el resto de los municipios costeros, precipitaciones de ligeras a moderadas.

#Tormenta Tropical
#Clima
#Lluvias
#Pronóstico del Tiempo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube