$!Se fortalece tormenta tropical Narda en el Pacífico; prevén lluvias para Sinaloa

La tormenta tropical Narda continúa fortaleciéndose en el Pacífico mexicano y se prevé que para este martes alcance la categoría 1 de huracán.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde de este lunes a 240 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y a 315 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.
Hasta este lunes, registrada vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros.
Se prevé que se registren lluvias puntuales intensas en la costa de Guerrero, así como en Michoacán, Colima y Jalisco.
De acuerdo con las proyecciones, la trayectoria de “Narda” registra un trayecto lejos de las costas mexicanas, aunque sí se espera que genere lluvias en otras entidades.
Protección Civil de Sinaloa señaló que hay una alta probabilidad de que se registren a partir de este lunes y hasta el miércoles, principalmente en el sur de Sinaloa y en la zona de montaña.
Pero será hasta el miércoles cuando las lluvias sean generales en casi todo el Estado.
Para la zona de Rosario, se esperan lluvias intensas, mientras en el resto del sur de Sinaloa, de Mazatlán a Escuinapa, se estima que haya lluvias muy fuertes.
En la zona de montaña, incluyendo San Ignacio y Elota, se pronostican lluvias fuertes, mientras que en el resto de los municipios costeros, precipitaciones de ligeras a moderadas.