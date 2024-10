Sheinbaum no acatará orden para eliminar publicación de reforma judicial; denunciarán a jueza

La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a acatar la resolución de la jueza Nancy Juárez Salas, quien le ordenó eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) y la acusó de actuar por encima de su función.

“La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo; segundo porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo y tercero porque es el Poder Legislativo quien ordenó al entonces presidente Andrés Manuel López obrador hacer la publicación”, sostuvo.

El jueves, la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, ordenó a la presidenta eliminar el decreto de la reforma judicial en un plazo de 24 horas.

En su resolución la jueza señaló que, de no cumplirse la orden, se daría vista al Ministerio Público para que le imponga una pena de tres a nueve años de prisión, así como la destitución o inhabilitación de su cargo.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que ninguna de las suspensiones concedidas por jueces ni la revisión que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detendrán la reforma al Poder Judicial propuesta por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“La reforma al poder judicial va, ni un juez ni una juez ni ocho ministro pueden parar la voluntad del pueblo de México”, dijo y adelantó que ya preparan otro paquete de leyes secundarias para regular el Tribunal de Disciplina Judicial.

Durante la conferencia matutina, la Consejera jurídica, Ernestina Godoy, anunció además, que el gobierno denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la jueza Nancy Juárez Salas, por ordenar esta medida.

Durante su intervención, Godoy explicó que esta orden se deriva de una suspensión previa con efectos restitutorios en la que se ordenó al entonces presidente López Obrador eliminar la publicación realizada el pasado 15 de septiembre. Tras determinar que no se ha cumplido, la jueza ordenó a la presidenta hacer lo propio.

Sin embargo, la funcionaria argumentó que las suspensiones otorgadas por jueces de distrito para frenar la reforma judicial son “totalmente improcedentes”.