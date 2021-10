Se incendia Baby’O, icónica discoteca en Acapulco

El incendio no dejó lesionados o fallecidos, pero el guardia de seguridad del sitio presentó crisis nerviosa e intoxicación, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos.

Testimonios citados por medios locales afirman que sujetos armados forzaron la entrada del establecimiento, y luego de golpear al guardia de seguridad, rociaron gasolina y le prendieron fuego al lugar.

Desde su fundación en 1976, por Eduardo Cesarman y Rafael Villafañe, la discoteca se volvió el sitio preferido de celebridades e incluso políticos.

“There is only one Acapulco, there is only one Baby’O [Solo hay un Acapulco, solo hay un Baby’O]”, era su lema.