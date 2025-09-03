Se intensifica ‘Lorena’ a huracán categoría 1; así afectará a Sinaloa

La mañana de este miércoles “Lorena” se intensificó a huracán categoría 1 y se mueve paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

Para Sinaloa, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que habrá posibilidades de lluvias, que podrían llegar a intensas, por los desprendimientos nubosos.

Durante la madrugada de hoy, dijo el SMN, Lorena se intensificó a huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 y desplazamiento hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora.

Se prevé que se intensifique a categoría 2 durante la noche de este miércoles o la madrugada de mañana jueves.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Lorena se localizó aproximadamente a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambas localidades de Baja California Sur.

Lorena ocasionará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco; rachas de viento 100 a 120 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco, así como oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros (m) de altura en costas del sur de Baja California Sur, y de 2.0 a 3.0 m de altura en costas de Sinaloa y Nayarit.

El pronóstico oficial indica que Lorena se podría intensificar a huracán categoría 2 y que tocaría tierra durante la mañana del viernes, en el occidente de Baja California Sur, cruzaría la península de Baja California y alcanzaría las costas de Sonora el sábado.

No obstante, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos considera también escenarios en los que el sistema se mantendría más tiempo en el océano Pacífico, por lo que no se descartan posibles cambios en su trayectoria e intensidad.

Por ello, es necesario que la población y autoridades se mantengan informadas y den seguimiento puntual a los avisos oficiales.