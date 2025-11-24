‘Se les ha atendido’, afirma Sheinbaum sobre bloqueos de transportistas y agricultores

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia matutina que se les ha atendido a las organizaciones campesinas y transportistas que este lunes inician un bloqueo en carreteras de diferentes partes del País, incluido Sinaloa.

Además, destacó que ha habido mesas de trabajo con el Gobierno y a la que han sido convocados diferentes organismos.

“Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, entonces, no es que estén bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo”, aseveró.

Además, explicó, algunos traen ya el tema de la Ley de Aguas, pero ese tema está en discusión en el Congreso e incluso se abrió un foro.

Sheinbaum Pardo señaló que quienes tienen acaparadas las concesiones no les gusta la Ley de Aguas.

Pero hay que seguir avanzando, añadió, hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan verter las opiniones.

Pero será la Secretaria de Gobernación, adelantó, quien informará sobre los trabajos realizados y quiénes son los que están parando carreteras.