Se mantiene huracán Trudy en categoría 1; se prevén lluvias en Jalisco, Nayarit y Guerrero

De acuerdo con la Conagua, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que Trudy se mantiene como categoría 1.
Indicó que su centro se localiza a 345 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 385 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero.
“Trudy” presenta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 13 kilómetros por hora.
🌀 De acuerdo con @conagua_clima, a las 03:00 h, #Trudy se mantiene como huracán categoría 1. Su centro se localiza a 345 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima, y a 385 km al oeste-suroeste de Acapulco, #Guerrero.Presenta vientos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.🌧️ Lluvias previstas:▪️ Puntuales torrenciales: #Jalisco (costa y sur), #Colima y #Michoacán (sur y costa).▪️ Puntuales intensas: #Guerrero (suroeste).▪️ Puntuales fuertes: #Nayarit (sur).🌊 Se prevén rachas de viento de 80 a 90 km/h en las costas de #Colima y #Michoacán, así como oleaje de 4 a 5 metros en las costas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero.⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico te recomienda:✔️ Identifica un lugar seguro y prepárate para resguardarte.✔️ Evita acercarte a playas y zonas de oleaje elevado.✔️ No cruces calles inundadas, ríos ni arroyos.✔️ Atiende las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX)
October 17, 2026
🌀 De acuerdo con @conagua_clima, a las 03:00 h, #Trudy se mantiene como huracán categoría 1. Su centro se localiza a 345 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima, y a 385 km al oeste-suroeste de Acapulco, #Guerrero.Presenta vientos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.🌧️ Lluvias previstas:▪️ Puntuales torrenciales: #Jalisco (costa y sur), #Colima y #Michoacán (sur y costa).▪️ Puntuales intensas: #Guerrero (suroeste).▪️ Puntuales fuertes: #Nayarit (sur).🌊 Se prevén rachas de viento de 80 a 90 km/h en las costas de #Colima y #Michoacán, así como oleaje de 4 a 5 metros en las costas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero.⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico te recomienda:✔️ Identifica un lugar seguro y prepárate para resguardarte.✔️ Evita acercarte a playas y zonas de oleaje elevado.✔️ No cruces calles inundadas, ríos ni arroyos.✔️ Atiende las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
Se prevén lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, así como puntuales intensas en Guerrero y puntuales fuertes en el sur de Nayarit.
Autoridades recomiendan atender las indicaciones de Protección Civil.