Se mantiene huracán Trudy en categoría 1; se prevén lluvias en Jalisco, Nayarit y Guerrero

De acuerdo con la Conagua, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que Trudy se mantiene como categoría 1.

Indicó que su centro se localiza a 345 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 385 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero.

“Trudy” presenta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 13 kilómetros por hora.