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Clima

Se mantiene huracán Trudy en categoría 1; se prevén lluvias en Jalisco, Nayarit y Guerrero

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/10/2026 08:36
17/10/2026 08:36

De acuerdo con la Conagua, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que Trudy se mantiene como categoría 1.

Indicó que su centro se localiza a 345 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 385 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero.

“Trudy” presenta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 13 kilómetros por hora.

Se prevén lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, así como puntuales intensas en Guerrero y puntuales fuertes en el sur de Nayarit.

Autoridades recomiendan atender las indicaciones de Protección Civil.

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