‘Se me iba a ver la panza’, responde AMLO tras críticas por su comportamiento ante Biden

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a quienes lo han criticado por su comportamiento durante la reunión en la Casa Blanca, con su homólogo estadounidense, Joseph Biden, ya que aseguró que se sintió en confianza para entablar un diálogo fraterno con el mandatario de EE.UU.

“Da confianza para hablar de manera sincera con él, pues yo creo que por eso me siento como me siento siempre. Porque aunque he leído el Manual de Carreño, pues uno debe ser auténtico, me sentía yo cómodo y abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo tranquilo”, explicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Presidente destacó que no se trata de un asunto de urbanidad ni de buenos modales, sino que la intención fue abordar temas de interés, como la migración y desarrollo en la frontera. “Muy fraterna la conversación”, dijo.

López Obrador reveló que previo al encuentro público, le advirtió a Biden que su hablar era pausado y que tenía varios temas que tratar, pero que su homólogo estadounidense estuvo de acuerdo. “Casi le dije: ‘no hablo de corrido y tengo varios temas que tratar con usted’, y me dijo ‘usted no se preocupe, vamos a conversar con los medios y en la reunión bilateral’”.

El político tabasqueño respondió a las críticas durante la reunión con su homólogo y los medios, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. “Que no me desabroché el saco, no pues se me iba a ver la panza y entonces, miren la panza por la barbacoa, los tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos, la guajolota”, indicó.

Por otra parte, el Presidente López Obrador reiteró que la inversión que la Casa Blanca adelantó que México haría en la frontera con Estados Unidos, es para la mejora de, entre otras cosas, las aduanas. Además, el mandatario mexicano negó que haya sido impuesto por el Gobierno de Biden.

“En el comunicado de ayer se habló de una inversión nuestra de mil 500 millones de dólares, algunos expertos hablaron de que nos impusieron ese plan cuando llevamos ya tiempo proyectándolo y ya aplicándolo, ¿en qué consiste? En mejorar las aduanas, que haya un mejor servicio”, explicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, el Presidente detalló que tras la reunión con empresarios estadounidenses en Washington D.C., el compromiso de inversión de alrededor de 40 mil millones de dólares en el sector energético de México. Además, explicó que los recursos de las empresas de Estados Unidos irán dirigidas a la construcción de ductos, plantas de licuefacción y fertilizantes, así como a la extracción de crudo en sociedad con Petróleos Mexicanos (PEMEX).

“Se llegó a un acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir de ahora hasta el 2024 alrededor de 40 mil millones de dólares fundamentalmente en el sector energético son ductos, plantas de licuefacción, van a invertir en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo en sociedad con Pemex de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética”, expuso.

“Se entregaron entonces 110 contratos y la mayoría no tiene inversión porque se argumentaba que no tenía precio el crudo, que no era negocio. Ahora que el crudo ha subido de precio es más atractivo invertir y hay campos y yacimientos petroleros que tienen mucho potencial”, añadió López Obrador.

Según el titular del Poder Ejecutivo Federal, uno de los campos que serán explotados en conjunto Talos Energy-PEMEX será el Zama, mismo que tiene una capacidad para producir 150 mil barriles de petróleo, luego de una disputa entre la empresa y el Gobierno de México, donde ya ha habido consenso.

“Hay un campo, Zama, que está compartido con PEMEX, que tiene capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios y los que tiene la concesión no se animaban y ahora parece que van a invertir, bajo las condiciones legales, como la evaluación que se hizo reportó que Pemex tiene más crudo, la operación del campo va a corresponder a PEMEX, esto no significa que ellos puedan participar en la administración, que se trabaje de manera asociada”, detalló.

López Obrador destacó que su homólogo estadounidense se comprometió a aumentar el número de visas temporales de trabajo, como una medida para controlar los flujos migratorios y priorizar la producción para enfrentar los altos precios provocados por la inflación. El político tabasqueño dijo que aunque son circunstancias distintas, la coyuntura económica actual motiva a la implementación de un programa similar al “bracero” de la época de la década de los 40, del Siglo XX, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial.

“Hablamos de cambiar la política migratoria de que en vez de que se deje suelta y que haya vacíos que llenan los traficantes de personas también por la conveniencia de empleadores de Estados Unidos porque prefieren tener a indocumentados a quienes pagan menos y corren cuando quieren, que en vez de eso se ordene el flujo migratorio con visas temporales de trabajo. No sólo para el campo sino para los servicios y la industria”, reveló el Presidente.

“Es un momento importante decisivo para llevar a cabo un plan laboral, migratorio como en su tiempo fue el programa bracero. Son otros tiempos otras circunstancias pero es lo que se necesita, lo propusimos y se va a analizar. Pero sí hay el compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo”, añadió.

El mandatario mexicano insistió en la necesidad de invertir en programas para el desarrollo de Centroamérica, a fin de contener la salida de sus habitantes rumbo a Estados Unidos. Asimismo, reafirmó que se necesita la contribución de Estados Unidos para incrementar los apoyos de los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en Honduras, en El Salvador y Guatemala.

“Desde luego el planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas, el de unirnos para aumentar la producción en Estados Unidos y México y aún cuando ya existe el tratado de América del Norte procurar unirnos más, quitar aranceles que puedan existir, toda la regulación en el comercio, simplificar tramites, quitar trámites tediosos y unirnos más para producir y enfrentar el fenómeno migratorio”, expresó López Obrador.