Se niega titular de Profeco revelar nombres de diputados ‘4T’ que pidieron frenar sanciones

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), revelar el nombre de diputadas y de “compañeros del movimiento” -en referencia a legisladores de Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, que le pidieron evitar que establecimientos fueran sancionados por el organismo descentralizado de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno federal, el funcionario federal se negó a dar sus nombres.

Durante la conferencia de prensa matutina, la titular del Poder Ejecutivo Federal pidió a Escalante Ruiz revelar quiénes eran los servidores públicos que le pidieron favores.

“Más allá de los nombres, yo quisiera dar dos mensajes. Uno es que formalmente o finalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron y están en este proceso y en este procedimiento”, expuso el titular de la Profeco.

“Y dos, encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar muchas cosas para atender a personas consumidoras. Y una de ellas que hemos estado analizando muy muy de cerca es algunos sectores, alrededor de 17 sectores, hoy están obligados a informar y a reportar sus contratos de adhesión ante la Profeco”, insistió.

“Entonces, en esta reflexión y en esta mesa de trabajo se determinó que tendrían que ser mucho más sectores para poder proteger mucho más a las personas consumidoras. Entonces, estamos trabajando en ello. Lo que nos dijo la presidenta es todo conforme a la ley, todo conforme a derecho y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo”.

Cuestionada el 16 de julio de 2025, respecto a quiénes eran las diputadas y “compañeros del movimiento” a los que se refirió el titular de la Profeco, la mandataria nacional pidió al funcionario federal revelar los nombres.

“Pues que lo diga, ya, el titular de Profeco [...] él lo comentó en una reunión donde había algunos legisladores de distintos partidos políticos. Él tiene que dar más información al respecto”, urgió la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Escalante Ruiz reconoció, el 14 de julio de 2025, que había recibido llamadas de diputadas y de “compañeros del movimiento”, para tratar de evitar que establecimientos fueran sancionados por el organismo descentralizado de la SE del Gobierno federal.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pidió a los legisladores no intervenir en la labor de la Profeco, sobre todo si no conocían los casos que ésta procesara, ya que detrás de ellos se encontraba la defensa de los derechos de una colectividad.

Aunque no quiso dar el nombre de la diputada, ni del establecimiento que pretendía beneficiar, Escalante Ruiz narró que días atrás recibió la llamada de una legisladora, quien le pidió ayuda para una persona que se quejaba por la verificación a una gasolinera.

“Me buscó hace poco una diputada, ayúdale a una gasolinera que no sé qué, perdón, no. Entonces pedí, a ver, muéstrame el acta de verificación, porque la compañera de la gasolinera dijo ‘no, es un abuso, no me notificaron, llegaron por sorpresa y casi, casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta’ [...] ea, es cómo darle la vuelta”, se quejó el titular de la Profeco.

Asimismo, Escalante Ruiz señaló que “compañeros del movimiento” también habían buscado interceder a favor de establecimientos que buscaban evitar las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor.

El titular de la Profeco recordó que verificaron un “hotel muy fifí” -del cual no quiso dar el nombre-, sus precios eran en dólares, cobraban una cuota adicional por la limpieza, no tenía a la vista los precios y en la cocina había cosas echadas a perder y cucarachas.

Sin embargo, según Escalante Ruiz, recibieron llamadas de cuatro integrantes del “movimiento”, cada uno de ellos de mayor nivel jerárquico que el anterior, por lo que tuvo que llamar de forma directa a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran de más nivel, entonces mi intuición fue, se va a enterar la presidenta, y le llamé y le dije ‘oiga, presidenta, estamos aquí’. Me dijo ¿por qué? Por esto y esto, me dijo ‘Iván dale, es tu chamba”, detalló el titular de la Profeco.

Ante ello, Escalante Ruiz les pidió a los diputados no intervenir en los procesos que llevaba a cabo el organismo descentralizado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, sobre todo cuando no tienen pleno conocimiento de ellos.

“Podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia de inmediato le entro, por eso pido los antecedentes de la institución”, afirmó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Además, Escalante Ruiz lamentó que cada vez que la Profeco publicaba sus informes, las cámaras empresariales “se empiezan a mover para quejarse” de ellos, no obstante, defendió el profesionalismo con el que éstos eran desarrollados, además de que informó que les eran notificados antes de su publicación.

Como ejemplo, el titular de la Profeco narró que después de dar a conocer en la Revista del Consumidor del mes de julio de 2025, un estudio sobre la calidad de los jamones, hubo quejas y llamadas por todos lados.

“Vas y les dices si les quieres imponer una PIL [Procedimiento por Infracciones a la Ley] y ya brincó la Cámara. y ya te dijeron. y le mandan oficio a todo el mundo. y nos buscan por todos lados. O sea, es cómo le sigo dando la vuelta a mi falta buscando a un compa”, lamentó Escalante Ruiz.