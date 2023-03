El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que le llena de orgullo haber sufrido la “primera derrota” en el contexto del denominado “Plan B” en materia electoral, tras la restitución de Edmundo Jacobo Molina en el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

“Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 en un puesto clave. Le dan un amparo en el Poder Judicial, que son lo mismo, además todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiendo”, señaló.

“Igual que los medios porque se había reivindicado la democracia, gente que ha cometido fraudes, antidemocráticos, que por eso está ahí aplaudiéndoles. La primera derrota del ‘Plan B’, pues me llena de orgullo el perder así”.

El Mandatario nacional señaló, durante su conferencia de prensa matutina, que los consejeros del INE y Jacobo Molina no eran verdaderos demócratas.

“Por eso está muy bien el debate, porque yo sostengo que estos farsantes no son demócratas, son empleados de oligarcas. Ellos no defienden la democracia, defienden la oligarquía, el gobierno de las minorías; eso es lo que está en el fondo y todo lo demás es una gran simulación”, señaló López Obrador, quien también afirmó que el regreso de Jacobo Molina demuestra cómo al personal del INE solo le interesa seguir manteniéndose en el poder para enriquecerse.

“No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, [lo otro] es parafernalia, fantochería, corrupción. Si no hay convicciones, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, agregó el Presidente.



RESTITUYEN A EDMUNDO JACOBO EN EL INE

Edmundo Jacobo Molina fue restituido el lunes como Secretario Ejecutivo del INE luego de que Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva contra el artículo 17 transitorio de la segunda parte de la reforma electoral conocida como “Plan B”, en la cual se ordenó removerlo del cargo y que el Consejo General del órgano constitucional autónomo tenía que designar a un sustituto.

El funcionario federal fue recibido en medio de aplausos en el Salón de Plenos del INE, mientras que el presidente del Consejo General del órgano constitucional autónomo, Lorenzo Córdova Vianello, consideró que no se requería una notificación formal de la jueza para proceder a la reinstalación de Jacobo Molina.

“El desconocimiento del derecho se lo dejo como monopolio a otros. No necesitamos esperar una notificación de un juez, la suspensión de la jueza rinde efectos a partir de la notificación que se ha hecho al licenciado Jacobo, que es el demandante del amparo”, señaló el consejero presidente del INE.

“El Licenciado Jacobo turnó el documento oficial, que es un documento digital, a la Dirección Jurídica del Instituto, el director jurídico del Instituto [Gabriel Mendoza Elvira] me lo notificó a mi y yo le notifiqué al licenciado Edmundo Jacobo que se presentara para reasumir las funciones que indebidamente la reforma legal lo había separado”.

El consejero presidente del INE consideró que la reinstalación de Jacobo Molina era un acto “en la batalla legal por restablecer el orden jurídico y constitucional, que se vulneró por el Legislativo [...] El secretario ejecutivo seguirá siendo secretario ejecutivo hasta en tanto no se instrumente la reforma electoral”, destacó.

“La suspensión definitiva que ha sido decretada prolongará sus efectos hasta que se dé la sentencia de fondo del juicio de amparo que evidentemente es un primer paso para reparar la regularidad constitucional en nuestro país”, dijo Jacobo Molina, durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE.

“Hay un que punto que no es ocioso resaltar, los litigios del 17 transitorio no son simples controversias jurídicas por la persona o la permanencia o no en un cargo público, tiene que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano como un estado de Derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios, así como los derechos humanos conferidos para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos”, agregó.

“Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales erosiona progresivamente la función social de derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa; deberemos esperar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] definan si la reforma electoral se apega o no al marco constitucional, de ello dependerá la forma en la que se organicen las elecciones”.



LORENZO CÓRDOVA CELEBRA PRIMER REVÉS A ‘PLAN B’ ELECTORAL

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, celebró el lunes el primer revés del “Plan B” en materia electoral, tras la orden de reinstalación del Secretario Ejecutivo del órgano constitucional autónomo, Edmundo Jacobo Molina.

El presidente del Consejo General del INE consideró, en un video publicado en Twitter, que dicha decisión era el primer revés jurídico “de muchos” que esperaba ocurrieran con la reforma electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su Gobierno y el partido Morena.

“Esta semana que concluye una jueza de distrito le otorgó al Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma, y por lo tanto ordena su reinstalación”, señaló Córdova Vianelllo.

“Con ello, estos cambios arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del ‘plan B’ sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en el País.

Córdova Vianello dijo que el 2 de marzo, tras la publicación del segundo paquete de reformas a cuatro leyes electorales, entró en vigor todo el denominado “Plan B”, y con ello “también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que violan abiertamente esas reformas legales”.

El consejero destacó que el área jurídica del órgano constitucional interpuso su segunda controversia constitucional contra el llamado “Plan B” electoral, por la violación al proceso legislativo, la grave afectación de los derechos laborales del personal del INE, así como la vulneración de la autonomía e independencia del Instituto, y de las condiciones de equidad de la contienda.

Córdova Vianello recordó que los pilares del sistema democrático eran la independencia de la autoridad electoral, el servicio profesional de funcionarios, la estructura permanente, la integridad del padrón electoral y las condiciones de equidad en las contiendas.

Señaló también que dichos pilares impedían que los gobiernos y los funcionarios públicos intervinieran en las campañas electorales, “principios que han sido vulnerados por las reformas electorales que la mayoría oficialista de las cámaras del congreso impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo”.

“El INE no solo defiende la autonomía sino el estado democrático de derecho en contra de la constelación de violaciones constitucionales que cerca de 200 artículos de esas leyes implican a 26 imposiciones de la Constitución”, finalizó.