“Les voy a mostrar algo, que ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia; es realmente grave. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo?”.

“Sí podría solicitar un desafuero y tengo los elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes. Por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, que a estos tribunales los elija el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y político”, comentó.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el Mandatario señaló podría haber recurrido a pedir un desafuero, pero no lo hará para no convertir en “mártires” a los magistrados.

“Es que la señora XG es Fox. ¿No es Fox la señora XG? Por qué no pones lo que dijo Vicente Fox de que cuando llegue la señora. No estoy mintiendo, la señora es Fox, estoy hablando en términos políticos. Es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, los de la cúpula del poder. Entonces entran así, los imponen y están atados de pies y manos”, expresó.

“Miren esto del tribunal lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. ¿Qué es lo que me acomodan? ¿Qué me cuadran? ‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’. Reverendos falsarios, ¿cuándo dije eso?”, afirmó López Obrador.

Además, exhibió nuevamente el video de la entrevista al ex Presidente Vicente Fox, donde achaca a Gálvez Ruiz la frase de “a trabajar huevones” y consideró que el INE no le bajaría su conferencia de prensa matutina, ya que en la del 7 de agosto demostraba cómo, según él, fueron manipuladas sus palabras.

“Nada [pasará], nada más que ustedes [reporteros] para qué me preguntan, no puedo pronunciar su nombre. No creo [que bajen la conferencia de prensa matutina], estoy mostrando cómo manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir señora también”, finalizó.