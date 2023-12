Durante la marcha de este martes, la comunidad estudiantil sumó a ciudadanía que mostró su apoyo no solo al unir sus voces en las consignas, sino que marcharon hombro a hombro hasta las puertas de la presidencia municipal que encontraron cerradas.

Los cinco jóvenes identificados tenían entre 18 y 23 años de edad. Dos de ellos son hijos de la ex regidora y ex directora del DIF municipal de Celaya, la panista Fabiola Mateos Chavolla. Uno más es su sobrino.

“Estamos hartos de sobrevivir, queremos vivir, queremos entregarles un título de egresados a nuestros padres, no un acta de defunción con nuestros nombres”, reclamó una estudiante de la Universidad Latina de México.

“¿En dónde están, en dónde están, los policías que nos iban a cuidar?”, “Señor, señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente”, “¡Justicia, justicia!”, entonaron durante el recorrido.

La convocatoria para la manifestación estudiantil comenzó a circular el día lunes, unas horas después del multihomicidio, y aunque después de una reunión privada a la que convocaron autoridades estatales y municipales a líderes de las diferentes universidades de Celaya se intentó cambiar el sentido de la movilización a una marcha en silencio en memoria de los jóvenes asesinado, las consignas y las pancartas para exigir seguridad y justicia no pudieron reprimirse.

Exactamente hace cuatro años, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato inició un paro de actividades en todas sus sedes para exigir seguridad a las autoridades estatales y municipales, luego del feminicidio de Ana Daniela Vega. Aquí también las autoridades firmaron compromisos y la violencia contra jóvenes guanajuatenses no cesa.

Sin embargo, no es la primera ocasión que la comunidad estudiantil se moviliza para exigir seguridad, lo han hecho desde hace cuatro años. En 2019, tras el asesinato de Gabriel Luna, estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya, miles de jóvenes se volcaron en las calles en una de las protestas más concurridas en la historia del municipio. Se hicieron acuerdos, pero la violencia sigue golpeando a universitarios.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha identificado a cinco de los jóvenes asesinados el domingo por la noche: cuatro estaban al interior de vehículo abandonado a espaldas del campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, uno más entre los matorrales a unos metros. El quinto cuerpo dentro del automóvil está en calidad de no identificado.

Enfundados en las batas blancas con el logotipo de la institución educativa, caminan por los pasillos y jardines los estudiantes de medicina, previo a reunirse afuera de las instalaciones del hospital del IMSS para la marcha a la que se convocó. Algunos de sus compañeros no llegaron a las primeras horas de clase porque estaban en reunión con autoridades municipales y estatales.

Reprochó la criminalización: “es lo más fácil para no investigar más allá y dar carpetazo, lo hemos visto una y otra vez”. La doctora compartió que uno de los cinco jóvenes asesinados es amigo de un sobrino, además de que tuvo la oportunidad de conocer a uno de ellos en el quirófano, “era excelente”. “Eran niños de bien, que iban a estudiar, con valores”, sostuvo.

“Basta de mentiras, eran estudiantes no delincuentes”, así una doctora del IMSS y del ISSSTE con pancarta en mano salió en defensa de los cinco estudiantes asesinados, mientras veía pasar la marcha de estudiantes.

Hizo un llamado para que no se pierda el enfoque de que eran “cinco doctores que habían dedicado gran parte de su vida a estudiar para ayudar a los demás. Eran simplemente cinco chicos divirtiéndose, haciendo cosas de su edad, y lamentablemente se encontraban en un mal momento, en un mal lugar”.

Mario Herrera estudiante de la Universidad Latina de México defendió a sus compañeros: “yo conocía a Pedro, era un tipo agradable, siempre estaba ahí para nosotros, con buenas calificaciones, comprometido con sus estudios, era hasta un poco tímido, tranquilo, no buscaba problemas”.

“Nosotros como estudiantes universitarios estamos conscientes que el tema de la seguridad no se puede solucionar en este momento simplemente trayendo más elementos o instalando cámaras. Creemos que el tejido social debe reconstruirse”, comentó Mario Herrera, líder estudiantil de la Universidad Latina.

Mario Herrera consideró que el entorno de un joven celayense no dista mucho de la realidad que vive la juventud en todo el país, pues la violencia está generalizada, y han ido aprendiendo a convivir con ella.

“Nos sentimos vulnerables todos. Tenemos un tiempo bajo esta realidad en la que aprendimos a desarrollar el sexto sentido y sabemos a qué hora salir, en qué colonias podemos estar y en cuáles no. Podemos darnos cuenta cuándo hacer ciertas acciones, cuándo no es prudente estar en ciertos lugares, es un pequeño miedo que está ahí, no solo en Celaya”.

Se atrinchera Javier Mendoza

El colectivo de estudiantes, docentes y sociedad en general, llegó hasta las puertas de la presidencia municipal, donde se encontraba el alcalde, Javier Mendoza Márquez, quien pese a los reiterados llamados de las personas manifestantes, no salió a atenderlas.

“Presidente, se esconde, se esconde y no responde”, comenzaron a gritar después de la lectura de un pronunciamiento en voz de una estudiante de la Universidad Latina de México.