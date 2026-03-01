$!Se registra balacera y objetos ponchallantas en la Glorieta Colón en Guadalajara, Jalisco

Un operativo policial se desplegó este domingo en la zona de la Glorieta Colón, en Guadalajara, Jalisco, tras reportarse disparos y la colocación de objetos ponchallantas que dificultaron la circulación vehicular.

Autoridades de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara confirmaron la presencia de un vehículo particular con impactos de bala, así como de un taxi y un camión urbano abandonados, cuyos neumáticos fueron inutilizados por los objetos colocados sobre la vía.

Debido a estos hechos, los automovilistas que transitaban por Circunvalación y López Mateos tuvieron que regresar debido a los bloqueos.

El incidente ocurrió antes del desnivel de la avenida de las Américas, en el cruce que conecta López Mateos con Circunvalación y José María Vigil. En el lugar también se localizaron casquillos percutidos, y la zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes.