$!Se registra balacera y objetos ponchallantas en la Glorieta Colón en Guadalajara, Jalisco

Un operativo policial se desplegó este domingo en la zona de la Glorieta Colón, en Guadalajara, Jalisco, tras reportarse disparos y la colocación de objetos ponchallantas que dificultaron la circulación vehicular.
Autoridades de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara confirmaron la presencia de un vehículo particular con impactos de bala, así como de un taxi y un camión urbano abandonados, cuyos neumáticos fueron inutilizados por los objetos colocados sobre la vía.
Debido a estos hechos, los automovilistas que transitaban por Circunvalación y López Mateos tuvieron que regresar debido a los bloqueos.
El incidente ocurrió antes del desnivel de la avenida de las Américas, en el cruce que conecta López Mateos con Circunvalación y José María Vigil. En el lugar también se localizaron casquillos percutidos, y la zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes.
La Comisaría implementó un operativo de búsqueda para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se ha determinado si la agresión estaba dirigida a un vehículo o persona en particular.
Usuarios en redes sociales reportaron que los bloqueos se extendieron desde Plan de San Luis hasta José María Vigil, afectando también el acceso al túnel de la avenida Colón, lo que generó congestión vehicular y preocupación entre los habitantes de la zona.
En los últimos días, múltiples municipios del estado han registrado hechos violentos tras el operativo de fuerzas federales que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.