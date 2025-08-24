$!Se registra incendio en centro comercial Parque Delta, en la Benito Juárez, en CDMX; no hay heridos

En la tienda Soriana ubicada en plaza comercial Parque Delta, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en CDMX, se registró un incendio, el cual fue sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país sin que se reportaran heridos, informó el propio departamento.

De acuerdo con la información difundida a través de la cuenta oficial de los Bomberos CDMX en la red social X, el siniestro tuvo origen en el área de panadería del establecimiento, donde se produjo la ignición de aceite contenido en una freidora.

Gracias a la rápida intervención del cuerpo de emergencias, el fuego fue sofocado antes de que pudiera extenderse a otras áreas del supermercado.

“Procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido”, informó la corporación a través de su comunicado oficial.

El incidente fue atendido bajo la supervisión del Jefe Vulcano, comandante general del cuerpo de bomberos, quien coordinó las maniobras de control de riesgo y verificación del inmueble para garantizar la seguridad del personal y los clientes.