Se registra incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas; no hay reporte de heridos

Un incendio se registró la tarde del 9 de abril en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, donde una intensa columna de humo fue visible desde varios puntos de la zona.

Petróleos Mexicanos confirmó el incidente y precisó que el fuego ocurrió en una bodega de coque, un combustible sólido derivado del petróleo, sin que se reportaran personas lesionadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de redes sociales que el incendio fue controlado y que en las labores de atención participaron 150 elementos de Pemex con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Tabasco.

“Hasta el momento no se reportan personas lesionadas”, señaló la Mandataria nacional.

El incidente ocurrió días después de que pobladores de la zona alertaron, el pasado 7 de abril, sobre una posible fuga de gas al interior de la refinería.

Pemex respondió en esa ocasión que las instalaciones operaban de manera normal y que únicamente se había liberado vapor de agua, descartando cualquier riesgo para la planta o la comunidad circundante.

El incendio de este jueves no es el primer evento crítico que registra la refinería Olmeca en semanas recientes. El 17 de marzo pasado, las instalaciones sufrieron una inundación que derivó en una explosión y dejó cinco personas muertas.

Ese siniestro fue atribuido por Pemex al desborde de aguas aceitosas provocado por las lluvias, las cuales generaron el desbordamiento de líquidos con residuos de hidrocarburos hacia el exterior de la barda perimetral de la refinería, donde se produjo un estancamiento que posteriormente se incendió.

La refinería Olmeca, cuya construcción fue impulsada durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la estrategia de soberanía energética de Pemex, ha concentrado cuestionamientos recurrentes respecto a su operación y condiciones de seguridad desde su puesta en marcha.

Los incidentes acumulados en marzo y abril de 2026 han intensificado el escrutinio sobre la gestión de riesgos en la instalación.