Se registra sismo de 7.4 frente costa de Chiapas; reportan varias réplicas y PC descarta lesionados

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este 17 de julio al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con epicentro en el mar frente a las costas de México y Guatemala, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Según el SSN, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:48 horas, con una localización de 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos coincidió en la magnitud de 7.4 y la profundidad de 10 kilómetros del sismo.

El SSN reportó al menos cinco réplicas tras el sismo principal.

A las 8:48 horas se registró una de magnitud 6.8, con epicentro 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Posteriormente, a las 9:09 horas se presentó una réplica de magnitud 4.5, localizada 124 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

A las 9:15 horas ocurrió otra de magnitud 5.2, a 101 kilómetros al suroeste de Huixtla, y a las 9:20 horas se registró una más de magnitud 6.1, ubicada 37 kilómetros al norte de Mapastepec, Chiapas, esta última con una profundidad de 135 kilómetros, mayor a la de los movimientos anteriores.

Protección Civil estatal de Chiapas informó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas por el movimiento telúrico, el cual provocó la activación de la alerta sísmica en el Estado.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través del monitoreo del Centro Nacional de Comunicación y Operación, el sismo no fue percibido por la población en la Ciudad de México y no se reportaron afectaciones.

En Carmen, Campeche, y en Tabasco, el movimiento fue percibido de manera ligera y sin reporte de afectaciones, aunque en Campeche se realizó evacuación preventiva en edificios altos.

En Chiapas, el sismo fue percibido de manera moderada sin reporte de efectos, por lo que la Secretaría de Protección Civil estatal activó protocolo de monitoreo.

En el municipio de Frontera Hidalgo, Chiapas, el sismo se sintió de manera fuerte, sin reporte de daños, y se realizaron evacuaciones preventivas.

Durante la conferencia matutina realizada en Tulum, Quintana Roo, el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, indicó que no se registran afectaciones graves.

“No hay ningún problema, no hay afectaciones graves; en el tema marítimo solamente se espera se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por el efecto tsunami del sismo”, señaló, por lo que se invitó a la población a alejarse de las playas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno federal emitiría un comunicado sobre el tema.

El sismo se sintió también en Guatemala y El Salvador, países vecinos a la zona del epicentro.