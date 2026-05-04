Se registra sismo de magnitud 5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca; se activan alertas en CDMX

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró este lunes un sismo de magnitud 5.6 a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. El alertamiento sísmico se activó en los altavoces de la Ciudad de México.

Los capitalinos evacuaron sus hogares y centros de trabajo esta mañana, aunque la percepción del movimiento fue baja. Reportes en redes sociales indicaron que no se activó el alertamiento en los celulares, el cual está contemplado en sismos.