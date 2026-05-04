Se registra sismo de magnitud 5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca; se activan alertas en CDMX

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró este lunes un sismo de magnitud 5.6 a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. El alertamiento sísmico se activó en los altavoces de la Ciudad de México.
Los capitalinos evacuaron sus hogares y centros de trabajo esta mañana, aunque la percepción del movimiento fue baja. Reportes en redes sociales indicaron que no se activó el alertamiento en los celulares, el cual está contemplado en sismos.
SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU— Sismologico Nacional (@SismologicoMX)
May 4, 2026
SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU
Tras el movimiento telúrico, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, de acuerdo con información de Protección Civil, no se reportan daños ni víctimas.
La Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México informó que la plataforma de alertamiento de celulares “se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional”.
“El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento“, señaló en redes sociales la agencia que encabeza José Antonio Peña Merino.